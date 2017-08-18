ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 20. Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Festivali kapsamında 3 ton sardalya pişirilerek halka ikram edildi.

Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Kortajde Gelibolu Kaymakam Vekili ve Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile festivale katılan yerli ve yabancı gruplar yer aldı.

Kortejin ardından ilçenin ve festivalin simgesi olan 3 ton sardalya kurulan dev mangallarda pişirilip halka dağıtıldı.



Belediye Başkanı Mustafa Özacar, törende yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu, dünyanın ilk haritasının da Gelibolu'da çizildiğini söyledi.

Gelibolu'nun, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yer olduğunu belirten Özacar, şöyle konuştu:

"Bugün bizler de kıtalar gibi sizlerle kucaklaştık. Gelibolu, dünya tarihinin değiştiği yerdir. Nice ülke, bu denizlerde ve bu karada savaştı. Mutluyuz çünkü bugün savaş yok, dans var, kültür var, sanat var çünkü siz varsınız. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün heykelini görüyorsunuz. Onun güzel bir sözünü söylemek istiyorum. 'Yurtta barış, dünyada barış'. Eğer barış olursa sevgi olursa sanat olursa kültür olursa ne mi olur, işte bu deniz gibi zengin oluruz. İşte bu kale gibi sağlam dururuz. İyi ki varsınız."

Konuşmaların ardından festivale katılan konukların temsilcileri ile festival meşalesi yakılıp festival kütüğüne anı plaketi takıldı.