Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

20. Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Festivali

- Festival kapsamında kurulan dev mangallarda 3 ton sardalya pişirilerek halka dağıtıldı

20. Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Festivali

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 20. Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Festivali kapsamında 3 ton sardalya pişirilerek halka ikram edildi.

Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Kortajde Gelibolu Kaymakam Vekili ve Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile festivale katılan yerli ve yabancı gruplar yer aldı.

Kortejin ardından ilçenin ve festivalin simgesi olan 3 ton sardalya kurulan dev mangallarda pişirilip halka dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, törende yaptığı konuşmada, Gelibolu'nun dünyanın en güzel şehirlerinden olduğunu, dünyanın ilk haritasının da Gelibolu'da çizildiğini söyledi.

Gelibolu'nun, Avrupa ve Asya kıtalarının birleştiği yer olduğunu belirten Özacar, şöyle konuştu:

"Bugün bizler de kıtalar gibi sizlerle kucaklaştık. Gelibolu, dünya tarihinin değiştiği yerdir. Nice ülke, bu denizlerde ve bu karada savaştı. Mutluyuz çünkü bugün savaş yok, dans var, kültür var, sanat var çünkü siz varsınız. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk’ün heykelini görüyorsunuz. Onun güzel bir sözünü söylemek istiyorum. 'Yurtta barış, dünyada barış'. Eğer barış olursa sevgi olursa sanat olursa kültür olursa ne mi olur, işte bu deniz gibi zengin oluruz. İşte bu kale gibi sağlam dururuz. İyi ki varsınız."

Konuşmaların ardından festivale katılan konukların temsilcileri ile festival meşalesi yakılıp festival kütüğüne anı plaketi takıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çanakkaleGelibolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5