Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

2017 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sisteme yansıtıldı

- Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek

2017 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar sisteme yansıtıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), 2017 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2017-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, branş bazında sıralamaların adayları bilgilendirmek için oluşturulduğu, bu hizmetin kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan verdiği belirtildi.

Görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı aktarılan açıklamada, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alındığı bildirildi.

Açıklamada, branş bazında sıralama işlemlerinin adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilen) ÖSYM sistemi üzerinde 15 Ağustos 2017 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların başvuruda belirttikleri eğitim bilgilerinin baz alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) adaylarına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Branş bazında sıralamaların adayların lisans alanları kullanılarak yapılması sebebiyle ÖABT adaylarının sınava girdikleri ÖABT alanındaki sıralamalarını görmeleri için, MEB'in http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/11114339_9_cizelgeveesaslar.pdf linkinde yer alan atamaya esas olan bu alanda kabul ettiği lisans alanlarına dikkat etmesi gerekmektedir."

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 KPSS- Lisans: Branş Bazında Sıralamalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5