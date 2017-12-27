İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Bölümü öğrencileri tarafından ilk kez düzenlenen ''2017 Medya ve PR ödülleri'' sahiplerini buldu.

Lise öğrencilerinin oylarıyla 2017'nin en iyi medya, PR, kişi ve kurumlarının belirlendiği organizasyonda, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarında çektiği ''Türk Yıldızları ekibi'' fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Cem Öksüz, ''Yılın en iyi haber fotoğrafı'' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü öğrencilerden alan Öksüz, foto muhabirlerinin anı yakaladıklarını, tarihe not düştüklerini belirterek, ''Sizlerin yaşlarınızdayken hep hayal kurardım. Baba mesleğini devam ettirenlerdenim. Foto muhabirinin oğluyum. Hayal kurun ve bu hayali gerçekleştirmek için elinizden geleni yapın. Mesleğinizi sevin. Hepinize teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Okulun Halkla İlişkiler ve Organizasyon Bölüm Şefi Devrim Dinçer ise organizasyon için öğrencilerle yaklaşık 2 aydır çalıştıklarını belirterek, öğrencilere ve törene katılan tüm misafirlere teşekkür etti.



''Radyo'', ''televizyon'', ''gazete'', ''dergi'' ve ''PR'' olmak üzere 5 ayrı kategoride ödüle layık görülen kişiler ve kurumlar şöyle:

''Yılın En İyi Radyo Reklamı'' ödülü ''Honda Cıvıc'' reklamıyla Büro Ajans

''Yılın En İyi Radyo Sunucusu'' ödülü Best FM'den ''Gazoz Ağacı'' programıyla Cem Arslan

''Yılın En İyi Radyosu'' ödülü Best FM

''Yılın En İyi Radyo Spotu'' ödülü Darüşşafaka

''Yılın En İyi Radyo Programı'' ödülü ''Serdar Yayında'' programıyla Serdar Gökalp

''Yılın En İyi TV Reklamı'' ödülü ''Koç Holding'' reklamıyla Depo Film A.Ş.

''Yılın En İyi Reklam Senaryosu'' ödülü ''Sprite'' reklamıyla Büro Ajans

''Yılın En iyi Kadın Oyuncu'' ödülü Öykü Karayel

''Yılın En İyi Erkek Oyuncu'' ödülü Ali İl

''Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçı'' ödülü Elif Kaya

''Yılın En iyi Yardımcı Erkek Oyuncusu'' ödülü Caner Alkaya

''Yılın En İyi Magazin Programı'' ödülü ''Her Şeyi Konuşalım'' programıyla Erol Köse

''Yılın En iyi Sabah Programı'' ödülü ''Müge Anlı ile Tatlı Sert'' programıyla Müge Anlı

''Yılın En İyi Film'' ödülü Yol Arkadaşım

''Yılın En İyi Pop Müzik Onur Ödülü'' Erdal Çelik

''Yeşilçam Onur Ödülü'' Nuri Alço

''Türk Sineması Onur Ödülü'' Hababam Sınıfı ekibinden Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık

''Yılın En İyi Magazin Gazetecisi'' ödülü Burhan Akdağ

''Yılın En İyi Haber Fotoğrafıçısı'' ödülü ''Türk Yıldızları Ekibi'' fotoğrafıyla Cem Öksüz

''Yılın En İyi Eğitim Haberciliği'' ödülü Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı

''Yılın En İyi Ajansı'' ödülü Desibel Ajans

''Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi'' ödülü LÖSEV

''Yılın En İyi Tüketici Kampanyası'' ödülü KOÇTAŞ

''Yılın En İyi Dergi Röportajı'' ödülü ''Betül Mardin röportajıyla'' Aristokrat Dergisi'nden Dilay Çelik

''Yılın En İyi Moda Tasarım Dergisi'' ödülü VOGUE

''Yılın En iyi Hobi Dekorasyon Dergisi'' ödülü Evim Dergisi



