PEKİN (AA) - Çin'de "2017 Pekin Uluslararası Kitap Fuarı" başladı.

Başkent Pekin'in Şunyi semtinde kurulan ve 5 gün sürecek fuara, 89 ülkeden 2 bin 500 temsilci katılıyor.

Fuar kapsamında Türkiye'den 3 bin eser de Çinli okurların beğenisine sunuldu. Nazım Hikmet'ten, Necip Fazıl Kısakürek'e Peyami Safa'dan Namık Kemal'e pek çok yazarın kaleminden çıkan eserler, raflardaki yerini aldı.

Fuarda kitapların yanı sıra matbaa alanında kullanılan elektronik cihazlar da sergilendi. Robot oyuncaklar ve mini parklar ise çocukların ilgi odağı oldu.

- "Türkçe eserleri 66 dilde yayımladık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Demet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar için Türkiye'deki özel sektörden bin kitap temin edildiğini Bakanlığın kendi bünyesindeki kitaplarla fuara getirilen kitap sayısın 3 bine ulaştığını söyledi.

Türkçe eserlerin yabancı dillerde yayımlanmasını teşvik için Bakanlık bünyesinde başlatılan Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA) hakkında bilgi veren Koç, yurt dışındaki yayınevlerinin Türkiye'de yayımlanmış eserleri çevirmesi durumunda bu eserlerin çeviri ücretinin Bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi.

Program kapsamında Türkçe eserleri dünya genelinde 66 dilde yayımladıklarını belirten Koç, yayımlanan kitap sayısın 2 bin 300'ü geçtiğini aktardı.

Koç, Çin'deki kitap fuarlarına da 2012'den bu yana katıldıklarını ifade ederek, Türkiye'nin yabancı eserler veren ülkeler sıralamasında 11'inci sıradaki yerini daha yukarı taşımak istediklerini kaydetti.

