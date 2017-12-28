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"2017 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"

- Fuat Sevimay, James Joyce'un "Finnegan's Wake" eserinin "Finnegan Uyanması" başlıklı çevirisi ile ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Fuat Sevimay, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen "2017 Talat Sait Halman Çeviri Ödülü"nün sahibi oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, nitelikli edebiyat çevirilerini desteklemek amacıyla takdim edilen ödüle Sevimay, James Joyce'un "Finnegan's Wake" eserinin "Finnegan Uyanması" başlıklı çevirisi ile layık görüldü.

Doğan Hızlan başkanlığında, yazar ve çevirmen Sevin Okyay, Ayşe Sarısayın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'ten oluşan seçici kurul, 15 bin lira değerindeki ödülü, "1939 tarihli Finnegans Wake'in geceye ve düşlere açılan, dilleri ve tarihleri bir araya getiren cümlelerini Türkçe söylemekteki yaratıcılığı, cesareti ve oyunculuğu" gerekçesiyle Sevimay'a verdi.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve 2008-2014 arasında İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı olarak görev yapan, 2014 yılında yaşamını yitiren Talat Sait Halman anısına bu yıl üçüncüsü verilen ödüle, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Farsça, Japonca, Yunanca, Bulgarca, Çince, Korece ve Norveççeden Türkçeye çevrilmiş 50'ye yakın eserle başvuruldu.

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