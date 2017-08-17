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"2017-TUS Sonbahar Dönemi" sınav giriş yerleri açıklandı

- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek

ANKARA (AA) - ÖSYM tarafından 27 Ağustos'ta düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi için adayların sınav giriş yerleri belli oldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "2017-TUS Sonbahar Dönemi"nin 27 Ağustos 2017'de yapılacağı, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Buna göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruda, ayrıca 2017 TUS Sonbahar Dönemi Temel Tıp Bilimleri Testi'nin saat 10.00'da, 2017 TUS Sonbahar Dönemi Klinik Bilimleri Testi'nin de saat 14.30'da başlayacağı belirtildi. Adayların sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMTıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi
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