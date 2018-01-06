2017 yılı bandrol ve tescil rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemlerine ilişkin istatistikleri açıklandı. Bu kapsamda sinema alanında geçen yıl 812 sinema filmi tescil edilerek, 1 milyon 78 bin 806 bandrol satışı gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2017'de kitaplar, müzik ve sinema yapımlarına ilişkin bandrol sayılarıyla fikir sanat eserlerinin tescil işlemleri istatistiklerinin açıkladığı bildirildi.

Bandrol ve tescil istatistiklerine göre, süreli olmayan yayın bondrolü satışı 2016'da 404 milyon 129 bin 293 iken, 2017'de 407 milyon 739 bin 8'e yükseldi.

Eser türlerine göre, en fazla bandrol satışı "eğitim" kategorisindeki yayınlarda yaşandı.

Geçen yıl, eğitim alanında 209 milyon 504 bin 110 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kategorisinde 77 milyon 621 bin 806, inanç kategorisinde 42 milyon 229 bin 572, çocuk-gençlik kategorisinde 41 milyon 867 bin 509, yetişkin kurgu kategorisinde 25 milyon 72 bin 382, ithal yayın kategorisinde 6 milyon 688 bin 443 ve akademik alanda 4 milyon 755 bin 186 adet bandrol satışı yapıldı.

- Sinema ve müzik sektöründe, "dijital alan" etkili oldu

Sinema ve müzik eserlerine ilişkin bandrol sayılarında ise dijital yollardan satış ve dijital yayınların yaygınlaşması dolayısıyla düşüş yaşandı.

Sinema alanında 2016'da 904 tescil işlemi gerçekleştirilirken, 2 milyon 337 bin 382 bandrol satışı yapıldı. 2017'de ise 812 sinema filmi tescil edilerek 1 milyon 78 bin 806 bandrol satışı oldu.

- İsteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde artış oldu

Müzik alanında 2016'da 2 bin 253 tescil işlemi ve 6 milyon 349 bin 478 bandrol satışı gerçekleşti. Geçen yılda da 2 bin 473 müzik yapımı tescil edilerek 4 milyon 706 bin 146 bandrol satışı yapıldı.

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemlerinde artış yaşandı.

Bu kapsamda 2016'da 714 olan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi, 2017'de yüzde 8 oranında artarak 772'ye yükseldi.



Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu "ilim edebiyat eseri" sahipleri oldu.

İstatistiklere göre 2017'de 373 ilim edebiyat eseri tescil edilirken, 192 güzel sanat eseri, 170 bilgisayar programı ve 28 musiki eseriyle 9 sinema eserinin tescili yapıldı.

- Bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları

Milli Eğitim Bakanlığının bandrol muafiyetine tabi eğitim yayınları 2016-2017 verilerine göre yüzde 9,83 azaldı.

İstatistiklere göre 2016'da 236 milyon 699 bin 891, 2017'de ise 213 milyon 425 bin 918 basım gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Açık Öğretim Fakültesi Dekanlığınca, bandrol muafiyeti kapsamında 2016'da 7 milyon 395 bin 236, 2017'de ise 5 milyon 704 bin 425 basım gerçekleştirildi.

Buna göre, bandrol muafiyetine tabi yayınlarla 2017'de toplam 626 milyon 870 bin 351 kitap basımı yapıldı.

