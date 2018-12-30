Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Bursa Eto
Uludağ'a koştular
Uludağ'a koştular
Hindiler hazır
Hindiler hazır
Kombi rekoru kırdı
Kombi rekoru kırdı
Poşetler 25 kuruş
Poşetler 25 kuruş
Yerli üretene indirim
Yerli üretene indirim

"2018, taşeron işçilerin kadro aldığı tarihi bir yıl oldu"

- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "2018 taşeron işçilerin kadro aldığı tarihi bir yıl oldu. KİT'lerde çalışan işçiler başta olmak üzere kadro alamayan tüm kardeşlerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

banner17

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2018'in, taşeron işçilerin kadro aldığı tarihi bir yıl olduğunu, KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kadro alamayan tüm işçiler için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Arslan, yayımladığı yeni yıl mesajında, Hak-İş olarak çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

2018'de taşeronların kadroya geçiş sürecinde sınavların yapılması, sınav sonuçlarına göre kadroların alınması, işçilerin çalıştıkları işletmelerde statülerinin geliştirilmesi konusunda yoğun çalışma yaptıklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Hak-İş olarak 2014 yılında taşeron emekçileri örgütlemek için başlattığımız ve 2018 yılında başarıya ulaşan bu mücadele, çalışma hayatında ve kamuoyunda önemli bir karşılık bulmuştur. Bütün bu süreçlere bakıldığı zaman, 2018 taşeron işçilerin kadro aldığı tarihi bir yıl oldu. KİT'lerde çalışan işçiler başta olmak üzere kadro alamayan tüm kardeşlerimiz için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Hak-İş olarak 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti yetersiz bulduklarını belirten Arslan, 1970'li yıllardan kalan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına itirazlarının olduğunu vurguladı.

Arslan, yeni yıl mesajında şunları kaydetti:

"Hak-İş Konfederasyonu olarak 2019'un örgütsüzlüğün önüne geçildiği, güvencesiz çalışmanın önlendiği, kayıtdışı istihdamın sona erdirildiği, örgütlenmenin önündeki engellerin bir an önce kaldırıldığı, işsizliğin önlendiği ve iş kazalarının son bulduğu bir yıl olmasını diliyoruz. Yeni yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve büyük Hak-İş ailesine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1