2018 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

ANKARA (AA) - Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücret 114, en yüksek ücret 798 lira olarak belirlendi.

"2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifeyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi hükümlerine göre hazırlandı.

Buna göre, uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında tespit edilecek.

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumlarda uzlaştırma ücreti ödemesi, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak yapılacak.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.

- Ücret tarifesi

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.

Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

- Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde 114-171 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 lira, 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 lira.