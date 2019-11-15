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2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

Gelin Damat Dergisi tarafından ikinci kez düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, Ece Erken ve Burak Törün sunuculuğunda İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir davetle gerçekleşti. 7

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu
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5 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Gecede, ‘Yılın Magazin Programı’ kategorisinde ödüle Kanal D’deki ‘D Magazin Cumartesi’ programının sunucusu Müge Uzel, ‘Yılın Moda İkonu' kategorisindeki ödüle İvana Sert, ‘Yılın Başarılı Kadını’ kategorisindeki ödüle Ayşe Arman, ‘Yılın Televizyon Programı’ kategorisindeki ödüle Beyaz Tv - Söylemezsem Olmaz, ‘Yılın Sabah Magazin Programı’ kategorisinde ödüle ise Kanal D - 2. Sayfa programı uygun görüldü.Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “  Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan , başarılarından dolayı ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gece yanımızda olan  , destek veren, Gelin Damat Ailesinde bulunan ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza  teşekkür ediyorum  ” diye konuştu.

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri Tam Listesi;
YILIN MODA İKONU - IVANA SERT
YILIN DÜĞÜNÜ - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN
YILIN BAŞARILI KADINI – AYŞE ARMAN
YILIN YARIŞMA PROGRAMI - GELİNİM MUTFAKTA FATİH ÜREK
YILIN SABAH MAGAZİN PROGRAMI - KANAL D - 2. SAYFA
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - TUĞBA ÖZAY
YILIN RADYOSU - RADYO VİVA
YILIN SOSYAL MEDYA ÇİFTİ - YAVUZ & MERVE
YILIN HABER VE MAGAZİN  PORTALI - UÇANKUŞ
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - WILMA ELLES
YILIN KADIN PORTALI - MİLLİYET PEMBE NAR
YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - ECE GÜRSEL
YILIN MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMARTESİ- MÜGE UZEL
YILIN MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN
YILIN TELEVİZYON PROGRAMI - BEYAZ TV - SÖYLEMEZSEM OLMAZ - 
YILIN POPÜLER ÇİFTİ - GİZEM & HAKAN HATİPOĞLU
YILIN KOREOGRAFI - FATİH ÖMERCİKOĞLU
YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI - FUAT PAŞA YALISI
YILIN GELİN HAMAMI - AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI
YILIN GELİNLİK MARKASI - İĞNE İPLİK MODA
YILIN HALI MARKASI - FESTİVAL HALI
YILIN DAVETİYE FİRMASI - MASALSI ATÖLYE
YILIN GELİNLİK TASARIMCISI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - PINAR BENT
YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - DAİ WEDDING
YILIN YATAK MARKASI - İŞBİR YATAK
YILIN ÖNE ÇIKAN MODA EVİ - Hale Houte Couture & Bridal

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Anahtar Kelimeler:
2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri
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