2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri sahiplerini buldu

5 ayrı kategoride ödülün verildiği geceye iş, sanat, cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı. Gecede, ‘Yılın Magazin Programı’ kategorisinde ödüle Kanal D’deki ‘D Magazin Cumartesi’ programının sunucusu Müge Uzel, ‘Yılın Moda İkonu' kategorisindeki ödüle İvana Sert, ‘Yılın Başarılı Kadını’ kategorisindeki ödüle Ayşe Arman, ‘Yılın Televizyon Programı’ kategorisindeki ödüle Beyaz Tv - Söylemezsem Olmaz, ‘Yılın Sabah Magazin Programı’ kategorisinde ödüle ise Kanal D - 2. Sayfa programı uygun görüldü.Gelin Damat Dergisi İmtiyaz Sahibi Ferhat Muğurtay, “ Bugün sektörün başarılı firmalarını ve isimlerini ağırlamaktan , başarılarından dolayı ödüllendirmekten dolayı çok mutluyuz. Bu güzel gece yanımızda olan , destek veren, Gelin Damat Ailesinde bulunan ve yeni katılan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

2019 Gelin Damat Dergisi Ödülleri Tam Listesi;

YILIN MODA İKONU - IVANA SERT

YILIN DÜĞÜNÜ - AYLİN COŞKUN & VOLKAN ASLAN

YILIN BAŞARILI KADINI – AYŞE ARMAN

YILIN YARIŞMA PROGRAMI - GELİNİM MUTFAKTA FATİH ÜREK

YILIN SABAH MAGAZİN PROGRAMI - KANAL D - 2. SAYFA

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - TUĞBA ÖZAY

YILIN RADYOSU - RADYO VİVA

YILIN SOSYAL MEDYA ÇİFTİ - YAVUZ & MERVE

YILIN HABER VE MAGAZİN PORTALI - UÇANKUŞ

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - WILMA ELLES

YILIN KADIN PORTALI - MİLLİYET PEMBE NAR

YAŞAM BOYU MESLEKİ BAŞARI ÖDÜLÜ - ECE GÜRSEL

YILIN MAGAZİN PROGRAMI - MAGAZİN D CUMARTESİ- MÜGE UZEL

YILIN MAGAZİN DERGİSİ - KLASS MAGAZİN

YILIN TELEVİZYON PROGRAMI - BEYAZ TV - SÖYLEMEZSEM OLMAZ -

YILIN POPÜLER ÇİFTİ - GİZEM & HAKAN HATİPOĞLU

YILIN KOREOGRAFI - FATİH ÖMERCİKOĞLU

YILIN TARİHİ DÜĞÜN MEKANI - FUAT PAŞA YALISI

YILIN GELİN HAMAMI - AYASOFYA HÜRREM SULTAN HAMAMI

YILIN GELİNLİK MARKASI - İĞNE İPLİK MODA

YILIN HALI MARKASI - FESTİVAL HALI

YILIN DAVETİYE FİRMASI - MASALSI ATÖLYE

YILIN GELİNLİK TASARIMCISI - PINAR BENT

YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - PINAR BENT

YILIN ANKARA GELİNLİK FİRMASI - DAİ WEDDING

YILIN YATAK MARKASI - İŞBİR YATAK

YILIN ÖNE ÇIKAN MODA EVİ - Hale Houte Couture & Bridal