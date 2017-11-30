"2019 sonuna kadar eğitimde tekli sisteme geçeceğiz"

HAKKARİ (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var." dedi.

Hakkari'deki temaslarının ardından Yüksekova'ya gelen Yılmaz, Şemsettin Onay Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Bir sınıfta öğrencilerle sırada oturarak dersi dinleyen Bakan Yılmaz, daha sonra Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, eğitimin ülkenin en öncelikli konusu olduğunu ve bu anlamda büyük mesafeler katettiklerini söyledi.

- "Mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz"

Öğrencilerin eskiye göre çok daha iyi duruma geldiğini, ülkenin geleceğinin aydınlığından kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Kendisiyle, çevresiyle barışık, hayata hazır, mutlu bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bunu da ancak eğitimle yapabiliriz. Demokrasinin çıtasını yükseltmek, ekonomide çağ atlamak, 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmak, çağdaş uygarlık seviyesinde bize konulan hedefe ulaşabilmek için eğitim şart." diye konuştu.

Hakkari'de 11 okulu yıkmak zorunda kaldıklarını ve şu anda yeni okulların yapımının devam ettiğini anlatan Yılmaz, Yüksekova'da 24 derslikli TOKİ Anadolu Lisesi'ni, 24 derslikli İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni ve 200 kişilik öğrenci pansiyonunu gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Yılmaz, 2017'de 14 derslikli Yüksekova İmam Hatip Lisesi, 12 derslikli Vezirli Ortaokulu, 8 derslikli Onbaşılar Köyü İlkokulu'nu tamamladıklarını, birçok yerde yeni okul binalarının yükseldiğini, gelecek yatırım yılında da öğretmenevi ve lojman yapımına daha büyük önem vereceklerini dile getirdi.

- "Amaç kaliteli eğitim vermek"

Hakkari'de eğitim alanında birçok projenin hayata geçirildiğini, ilçelerde de önemli yatırımların yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Amaç kaliteli bir eğitim vermek. Allah nasip ederse 2019 yılı sonuna kadar, Başbakanımızın talimatı var, tekli eğitime geçeceğiz. 77 bin derslik ihtiyacımız varken, bu sayı 58 bine düştü ama şu anda 45 bin derslik yapılıyor. Aradaki fark 13 bin. Ankara'da 10 bin derslik yapılıyor. İstanbul'da 17 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şubat ayında yeniden duyuruya çıkacağız. Yeniden öğretmen alımı yapacağız. Bu alacağımız öğretmenlerin de en çoğunu Doğu ve Güneydoğu illerine atayacağız. Şu anda 78 ilimiz doğalgaz alıyor. 3 ilimiz kalmıştı. Biri de Hakkari'ydi, onun da ihalesi yapıldı. 26 havalimanımız varken şimdi 53'ün üzerinde havalimanımız var."

Bakan Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'yı ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı