ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Turizmde gelir olarak önümüzdeki yıldan itibaren dünya ortalamasına yaklaşacağız. 2019 turizm yılı olacak." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de turist sayısının sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

2017 ve 2018'de, turizmdeki kayıpları telafi ettiklerine değinen Ayık, "2018 Türkiye geneli ve Antalya için rekor yılı oldu. Çift haneli büyümeyi gerçekleştirerek, belki tarihimizde ilk defa 45 milyonun üzerindeki rakamları göreceğiz. 2023'te Türkiye muhtemelen 60 ila 70 milyon arasındaki bir rakamı çok rahat şekilde ağırlayan dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olacaktır." diye konuştu.

- "2023 hedeflerimizi revize etmemiz gerekiyor"

Turizm vizyonu kapsamında belirlenen 50 milyon turist hedefini bu sene yakalayacaklarını anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Turizmdeki hedefimizi, 2023'ten önce yakalamış olacağız. Onun için 2023 hedefini revize etmemiz, 50 milyon hedefimizi artırmamız gerekiyor. Daha önce açıklanmış olan 50 milyon turist hedefini 2019'da yakalayacağız. Bundan dolayı 2023 için kendimize yeni bir rakam, hedef belirlememiz gerekiyor. Gelir olarak da önümüzdeki yıldan itibaren dünya ortalamasına yaklaşacağız. 2019 turizm yılı olacak. Mutlaka çift haneli büyüme olacak ve Türkiye olarak 50 milyon rakamını 2019'da göreceğiz."

- "Fuarlar, turizm için önemli"

Ayık, Antalya'da 16 Ocak'ta düzenlenecek 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarının turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizm sektörüne hizmet eden tedarikçilerin, gıda üreticilerinin fuarda bir araya geleceğini vurgulayan Ayık, "İşletmeler olarak tadilat yapacaksak veya bir sonraki sezonda gıda teknolojisindeki gelişmeleri takip edip, buradan mal alımı yaparız. Fuarın, turizme çok önemli katkısı olacak. Antalya'ya gelen tedarikçi firmaların elemanları, katılımcı firmalar Antalya şehir merkezi ekonomisine etkileri olacak." diye konuştu.

Ayık, söz konusu iki fuarın Türkiye'deki organize edilen gıda ve otel ekipmanları fuarı içindeki en büyüğü olduğuna işaret etti.