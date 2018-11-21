2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimarinin esas alınacağını belirterek, "İnsan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinin sunumunu yapan Kurum, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte TOKİ, Emlak Bankası, Milli Emlak ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüklerinin bağlanmasıyla bakanlığın yeniden yapılandığını söyledi.

Kurum, "2019 Yılı Bütçe Teklifinde, Bakanlığımız bütçesi 2 milyar 573 milyon 286 bin lira, bağlı kuruluşumuz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi ise 1 milyar 113 milyon 861 bin lira olarak belirlenmiştir." bilgisini verdi.

Atık yönetiminin önemini vurgulayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesine ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, projenin 2017'de ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Bakanlıkta hayata geçirildiğini anımsatarak, "Proje bugün artık 8 bin 680 kurum binasında uygulanmaya başlanmıştır." ifadesini kullandı.

- "Evsel atık geri kazanım oranımızı en az yüzde 35 seviyesine çıkartacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, atık yönetimine ilişkin Meclis'te görüşülerek kabul edilen kanun teklifinde ambalaj atıklarının zorunlu depozitoya tabi olmaları, sıfır atık uygulamasına geçen yerlere teşvik verilmesi ve plastik alışveriş poşetlerinin tüketiciye ücretli verilmesi yönünde düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı'nın da hazırlandığını aktaran Kurum, "Bunları başardığımızda 2023 yılında evsel atık geri kazanım oranımızı en az yüzde 35 seviyesine çıkartacağız." diye konuştu.

Katı atık düzenli depolama tesisi sayısının 2018 yılı kasım ayı itibarıyla 88'e ulaştığını belirten Kurum, bu tesislerle bin 142 belediye nüfusunun yaklaşık yüzde 75'i olmak üzere 55 milyon kişiye hizmet verildiğini bildirdi.

2023'te tüm vatandaşların katı atık düzenli depolama hizmetine kavuşması için çalıştıklarını dile getiren Kurum, Türkiye'de bu yıl itibarıyla 5 adet yakma ve 41 adet beraber yakma olmak üzere atıkları enerji kaynağı olarak kullanan tesis sayısının 46'ya, tehlikeli atık geri kazanım tesisinin de 468'e ulaştığını aktardı.

- Yerel yönetimlerin çevre yatırımlarına 1 milyar 712 milyon lira destek

"Yerel yönetimlerin çevre yatırımları için son 15 yılda 13 bin projeye 1 milyar 712 milyon lira nakdi yardım verilmiştir." diyen Bakan Kurum, atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunun da yaklaşık yüzde 86'ya ulaştığına dikkati çekti.

Kurum, 2023'te hiçbir atık sunun arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyeceğinin altını çizerek, Ergene ve Gediz havzalarındaki Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması projelerinin tamamlandığını ayrıca Türkiye genelini kapsayan "Türkiye'de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi" ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısının 459'a ulaştığını bildiren Kurum, bu konuda hedeflerinin dünya birinciliği olduğunu vurguladı.

Kurum, hali hazırda 296 adet kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti verildiğini ve kaza kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla bugüne kadar 352 kıyı tesisinin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planının tamamlandığını ifade etti.

- " 2019 yılı sonuna kadar da 20 ilin gürültü haritaları hazırlanacak"

Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, 25 ilin ve 41 havalimanının gürültü haritalarının hazırlandığını belirtti.

Bakan Kurum, "2018 yılı sonuna kadar 21 ilin ve 2019 yılı sonuna kadar da 20 ilin gürültü haritaları hazırlanmış olacaktır. Ulaşımdan kaynaklanan gürültüye maruz kalan kişilerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla önümüzdeki 5 yılda 60 bin metrekarelik gürültü bariyeri yapımı için de destek verilecektir." diye konuştu.

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde de Türkiye'nin 21 Nisan 2016'da Paris Anlaşması'nı imzaladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel yönetimlerimizde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kapasiteyi artırmak amacıyla Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarının ilk etapta 30 büyükşehir belediyemiz tarafından hazırlanmasını sağlayabilmek için çalışmalar başlatılmıştır. Karadeniz bölgesinde yaşanan sel, taşkın ve heyelan gibi önemli ekonomik, sosyal ve çevresel zararlara sebep olan afetlerin sayı ve sıklığının artması göz önüne alınarak, 'Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı' çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar tüm bölgelerimizde yaygınlaştırılacaktır."

- 33 bin 830 tesis denetlendi

Murat Kurum, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke genelinde vatandaşların şikayetlerini de dikkate alarak 2018 yılının ilk 9 ayında 33 bin 830 tesiste denetim gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Ayrıca, daha riskli tesislerin daha sık denetlenmesine dayalı risk odaklı denetim çalışmasına başladık, şu anda 34 ilimizde bu uygulamayı yapmaktayız." bilgisini paylaştı.

Hava kalitesi izleme ağının 81 il merkezinde 339 istasyona genişletildiğini, atık su izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısının 256'ya yükseldiğini anlatan Kurum, İstanbul, Samsun, İzmir, Konya, Erzurum, Adana ve Ankara'daki Temiz Hava Merkezlerinin kurulumunun tamamlandığını, ayrıca Diyarbakır'da da kurulum çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

- 110 bin yavru kaplumbağa denize ulaştı

Bakan Kurum, 81 ilin çevre sorunlarını belirlemek amacıyla Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporu'nun hazırlandığını belirterek, havzalarda 10 bin metreküpten daha düşük kapasiteli tesislere de izleme sistemleri kurulabilmesi yönünde fizibilite ve mevzuat hazırlığı çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Bakanlıkça doğal sit alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde yürütülen çalışmalara değinen Kurum, Ankara'da Türkiye Tabiat Tarihi Müzesi kurulması, Salda Gölü, Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mogan Gölü tabanından yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru taramasının tamamlandığını aktaran Kurum, "Nesli tehdit ve tehlike altında olan tür ve habitatlarının korunması ve izlenmesi çalışmaları kapsamında; deniz kaplumbağalarının korunması ve izlenmesi çalışmaları yapılmaktadır. 2018 yılında 110 bin yavru kaplumbağa denize ulaşmıştır." dedi.

Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Doğal Sit Alanları ile tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda çevre altyapı yatırımları için yerel yönetimlere 621 adet proje için yaklaşık 391 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

- 263 yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye'de yapı denetiminin önemine işaret ederek, "Yapı Denetim Kanunu kapsamında 453 bin adet işe ait olmak üzere toplam 845 milyon metrekare inşaat alanının denetimi yapılmıştır. Belgelendirilen 2 bin 29 yapı denetim kuruluşu ile 362 laboratuvar kuruluşu faal olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızca bugüne kadar 46 bin 701 adet özel sektöre ait şantiyenin denetimi de gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler sonucunda 263 adet yapı denetim kuruluşunun belgesi iptal edilmiştir." diye konuştu.

Bu alanda yapılan çalışmalar ve kanunsal düzenlemelere değinen Kurum, piyasa gözetim denetimi faaliyetleri sonucu inşaatlarda kullanılan güvenli ürün oranının 2018 yılında yüzde 97'ye ulaştığını ifade etti.

Bakanlıkça 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında farklı projeler sebebiyle, yerleri kamulaştırılan ailelerin iskanlarının yapıldığını ve bu noktada taleplerin yöresel özellikler göz önünde bulundurularak karşılandığını anımsatan Kurum, "2003-2018 döneminde 3 bin 885 proje desteklenmiş, 2018 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 688 milyon lira yatırım yapılmıştır. Planlı alanlarda da toplam da 9 bin165 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir." dedi.

Bakan Kurum, Türkiye'nin 7 bölgesinde 256 yöresel konut ve 42 köy konağı olmak üzere toplam 298 tip projenin hazırlanarak vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğunu bildirdi.

- "Kanal İstanbul projesinde yatay mimari esas alınacak"

Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın yılsonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Kurum, Bakanlıkça ilk etapta Gaziantep, Kayseri, Konya ve Bolu'da başlatılan "Bizim Şehir" projesiyle insan odaklı tasarım öğeleri ile akıllı şehir kavramlarının birlikte ele alındığını anlattı.

Kurum, İstanbul'un Avrupa yakasındaki "Kanal İstanbul Projesi"nin planlama çalışmalarının Bakanlıkça sürdürüldüğüne işaret ederek, projenin hayata geçirilmesi amacıyla alanın doğal, tarihi ve kültürel değerleri gözetilerek hazırlanacak imar planları ile yeni şehircilik vizyonuna uygun yaşam alanlarının inşa edileceğini anlattı.

Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesinde yatay mimari esas alınacak, insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." diye konuştu.

Halkı doğa ile ilişkilendiren, rekreasyon ve sosyalleşme gibi ihtiyaçları karşılayan büyük yeşil alanların yer aldığı Millet Bahçeleri çalışmalarına değinen Kurum, "İstanbul bütününde yapılacak Millet Bahçelerinin büyüklüğü şu an itibarıyla yaklaşık 14 milyon metrekaredir. Bu da İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artıracaktır." bilgisini verdi.

Kurum, Ankara'da yapılacak Millet Bahçeleri ile mevcuttaki aktif yeşil alan büyüklüğünün yüzde 6 artırılacağını anlatarak, ilk 100 günde 33 adet Millet Bahçesi çalışmalarına başlandığını ve bunlardan 5'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da açıldığını anımsattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, hedeflerinin her ilde ne az bir Millet Bahçesi'nin yapılması olduğunu vurguladı.

(Sürecek)











