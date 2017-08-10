BİTLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğitimde başarıyı arttırmanın yolu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktan başlıyor. Türkiye şu anda yüzde 60'ın üzerinde 5 yaş itibarıyla. 2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız." dedi.

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısının ardından 25 eğitim kurumunun temel atma törenine katıldı.

Selçuklu Anadolu Lisesi Pansiyonu önünde düzenlenen törende konuşan Yılmaz, 6 pansiyon, spor salonu, 336 derslikten oluşan eğitim yatırımlarının tamamlanmasıyla kentte daha iyi eğitim imkanı sunacaklarını söyledi.

Bundan sonraki hedeflerinin eğitimde kaliteyi artırmak olduğunu belirten Yılmaz, "Bakanlık olarak düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli kültürüyle gurur duyan, insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerine açık, kendisi ve çevresiyle barışık, sanat duyarlılığı gelişmiş, özgüveni, hak ve adalet sorumluluk bilinci yüksek, gayretli, girişimci, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Avrupa Türkiye kadar büyüyemiyor"

Eğitimde hedeflerine ulaşmaları durumunda Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasının daha kolay olacağına işaret eden Yılmaz, bunun için birlik ve beraberliklerini pekiştirerek daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

Yılmaz, hükümetin önceliğinin ekonomi olduğunu, bunun sonucu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüme rakamının yakalandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ateş çemberi içindeyiz. Avrupa'ya bakın, Türkiye'nin gördüğü, yaşadığı sıkıntıların yüzde birini bile yaşamıyor ama Türkiye kadar büyüyemiyor. Bunu aziz milletimizin girişimci ruhuna borçluyuz. Yine yıl başından bu yana 1,5 milyona yakın istihdam sağladık. Bundan sonraki önceliğimiz daha çok iş yeri açmak ve Türkiye'yi 2023 yılında hak ettiği yere getirmek. Biz bunu yapabiliriz. Bitlis'e son 15 yılda yaklaşık 9 milyar lira yatırım yaptık. Eğitim alanındaki yatırımlarımız 500 milyona yaklaştı. Bitlis'te derslik sayısını bin 983'ten 4 bin 677'ye çıkardık. Öğretmen sayımızı 2 bin 808'den, 5 bin 100'e ulaştırdık."

Bakan Yılmaz, Bitlis'e 80 yılda yapılan eğitim yatırımlarından daha fazlasını AK Parti hükümetleri döneminde kente kazandırdıklarını vurgulayarak, 2002'de 37 olan derslik başına öğrenci sayısını 19'a kadar düşürdüklerini, yeni derslik ve yatırımlarla kaliteyi de arttıracaklarını ifade etti.

- "Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız"

Göreve başladıklarında Başbakan Binali Yıldırım'ın kendilerine eğitimdeki kalitenin arttırılması için bazı talimatlar verdiğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkili eğitimi kaldıracağız, okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız. Araştırmalar göstermiştir ki okul önceki eğitim almayan kişiye kıyasla bir yıl eğitim alan daha başarılı, iki yıl okul öncesi eğitimi alan da bir yıl eğitim alandan daha başarılı. Eğitimde başarıyı artırmanın yolu okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktan başlıyor. Türkiye şu anda yüzde 60'ın üzerinde 5 yaş itibarıyla. 2019'a kadar okul öncesi eğitimi yüzde 90'a ulaştıracağız. Bizden önce Bitlis'teki okullarımızda bilgisayar hemen hemen yoktu ama bugün 7 binin üzerinde bilgisayar var. 193 bilgi teknolojileri sınıfı kurduk. Fatih Projesi bizden önce yoktu. Teknolojiyi eğitimle buluşturmak amacıyla öğrencilerimize 7 bin 220 tablet dağıttık."

Yılmaz, bundan sonra da Bitlis'e hizmetlerinin devam edeceğini bildirerek, vatandaşlar için her zaman en iyi hizmetlerin hayalini kurduklarını söyledi.

- "Nitelikli insan yetiştirmek için gayret göstermeliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de "Eğitimde bundan sonra nicelik yerine nitelik gerekli. Çocuklarımız 5 yaşından başlayarak 25 yaşına kadar eğitim görüyor. Bu insanlarımız ülke içinde ve dünyada söz sahibi olmak için gayret gösteriyor. Bundan sonra bütün gayretimizi eğitim kalitesini artırmak ve nitelikli insan yetiştirmek için göstermeliyiz." dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise yapılan yatırımlarla derslik sayılarının artmasına bağlı öğrenci sayısının da düştüğüne işaret ederek, "İlimizde devam eden eğitim yatırımlarımız 100 milyonun üzerindedir. Yeni eğitim kurumlarımızla ilimiz çok daha iyi bir eğitime kavuşmuş olacak. Bölge artık hükümetimizin kararlı duruşu sayesinde terörle değil tarihi geçmişindeki gibi ilim ve irfanla, huzurun ve güvenin kenti olarak anılacak. Eğitim alanında yapılan çalışmalar yavrularımızın eli kalem tutan insanlar olarak yetişmesini sağlayacak." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Bakan Yılmaz ve törene katılan protokol üyeleri 25 eğitim kurumunun açılış kurdelesini keserek Selçuklu Anadolu Lisesi Erkek Pansiyonu binasında incelemelerde bulundu.

Bakan Yılmaz, törenin ardından Adilcevaz ilçesini ziyaret etti ve Ahlat Müzesi'nde incelemelerde bulundu.







