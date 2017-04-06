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2021 İslami Dayanışma Oyunları İstanbul'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 2021'de İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

2021 İslami Dayanışma Oyunları İstanbul'da

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) 25. Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

ISSF Başkanı Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz El Suud başkanlığındaki toplantıda Türkiye'yi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç temsil etti.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıç, 2021 yılındaki İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliğini almak için yaptıkları başvurunun Yönetim Kurulu toplantısında kabul edildiğini bildirdi.

Kılıç, oyunların 2021'de İstanbul'da yapılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tam destek verdiğini kaydetti.

Kılıç, "İstanbul'da 2021 İslami Dayanışma Oyunları için sportif ve altyapı anlamında her şey hazır. Bir kaç yenilik yapılacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nu önümüzdeki dönemde hızlı şekilde yenileyeceğiz. Türkiye ve İstanbul, uluslararası spor organizasyonları için her zaman hazır. İslam Oyunları'nın dünya spor takviminde daha bilinir olması için önemli adımlar atacağız ve oyunları çok daha büyük organizasyon haline dönüştüreceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rehimov da bir sonraki oyunların kardeş ülkede yapılacak olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

30 branşta yapılması önerildi

Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 30 branşta (atletizm, basketbol, futbol, halter, karate, voleybol, yüzme ve atlama, tekvando, hentbol, masa tenisi, okçuluk, eskrim, cimnastik, judo, badminton, boks, kano, kürek, yelken, atıcılık, tenis, triatlon, güreş, wushu, engelliler-judo, engelliler-atletizm, engelliler-yüzme, engelliler-halter, geleneksel okçuluk ve aba güreşi) yapılmasını önerdi.

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