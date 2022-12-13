2021 YILININ EN BAŞARILI İHRACATÇILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül alan ve ihracata katkı sağlayan firmaları tebrik eden İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, hedef ülkelerden Japonya’ya sağlanan ihracat başarısının ardından yeni dönem hedeflerinin Avrupa Birliği olduğunu belirtti. Sezer, “Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2021 yılının en başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. İSHİB ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘2021 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni’nde toplam 7 kategoride 35 firmaya ödülleri verildi

Banvit Bandırma Beyaz Et kategorisinin ihracat lideri olurken, Balıklar ve Su Ürünleri kategorisinde Kemal Balıkçılık, Yumurta kategorisinde Pak Tavuk, Süt ve Süt Ürünleri kategorisinde Ak Gıda, Et Ürünleri kategorisinde Rapak ve Arı Ürünleri kategorisinde Yılmaz Gıda zirvenin sahibi oldu.

Birlik bazında en fazla ihracat yapan beş firma ise Banvit Bandırma, Hastavuk Gıda, Kemal Balıkçılık, Pak Tavuk Gıda ve Şenpiliç Gıda olarak sıralandı.

Törende; İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ihracatçı birlik başkanları yanı sıra sektörün önde gelen firma ve derneklerinin temsilcileri yer aldı.

Törenin açılışında konuşan TİM Başkanvekili Ahmet Güleç, Türkiye’nin pandemi sürecinde ortaya çıkan küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı lehine çevirerek, pandemi sonrası tedarik zincirinin yıldızı olduğuna dikkat çekerek, “Rekorlar yılı 2021’de, Türk ihracatını 225 milyar dolara taşıyanlar; bu büyük başarının mimarları, bugün aramızdalar. Gıda tedarikinde tüm dünya korkuya kapılmışken; Türkiye markasına önemli hizmetler sunan siz değerli ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum. 2022 yılına baktığımızda ise sektörümüzün yeni rekorlarla taçlandığını görüyor ve gururlanıyoruz. Sektörümüzün 2021 yılının tamamında eriştiği ihracat seviyesine gelmesi, bu yıl sadece 10 ay sürdü. Yıl sonunda ise su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüzü tarihi bir ihracat rekoru bekliyor” diye konuştu.

Sektörün 11 aylık ihracatı yüzde 24 büyüdü

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında arttığını ve 3 milyar 714 milyon dolar olduğunu belirten İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, son 12 aydaki sektör ihracatın ise 4 milyar 121 milyon dolara ulaştığını söyledi. Son 12 ayda sektör olarak en fazla ihracat yaptıkları ülkelerden bahseden Sezer, “Bu ülkeler sırasıyla; 763 milyon dolar ile Irak, 321 milyon dolar ile Rusya, 190 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 184 milyon dolar ile İtalya. İçinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen söz konusu ihracatı gerçekleştiren tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Japonya’ya ihracat artışı 1 yılda yüzde 100’ü aştı

Japonya’ya yapılan ihracatın son 12 ayda yüzde 100’ün üzerinde arttığına değinen Sezer, “Japonya’ya ihracatımız son 12 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 66 milyon dolardan 139 milyon dolara yükseldi. Bunun en önemli sebebi, su ürünleri ihracatımız başta olmak üzere, artık kanatlı ürünlerimizi de Japonya’ya gönderebiliyor olmamız. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizin başında Avrupa Birliği ülkeleri geliyor. Kanatlı ürünleri ihracatının Avrupa Birliği ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Sektörün öncü fuarlarına milli katılım yapılacak

İSHİB’in uyguladığı başarılı çalışmalardan da bahseden Sezer, şu bilgileri verdi: “Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinin desteklenmesi projesi kapsamında Çin’e sanal ticaret heyetimizi düzenledik. Mart ayında ise Foodex Japan fuarı ile eş zamanlı olarak bir ticaret heyeti düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 yıldır birliğimizce başarılı bir şekilde yürütülen Seafood Expo Global fuarımızın milli katılım organizasyonu 2023 yılında Barselona’da gerçekleştirilecek. Bunun dışında Seafood Expo North Amerika fuarına önümüzdeki yıl da birliğimizce milli katılım sağlanacak.”

Açılış konuşmalarının ardından 2021 yılının en başarı ihracatçıları ödüllerini aldı. Ödül töreninden sonra ünlü mizah yazarı Gani Müjde hayat ve ekonomiye yönelik performans sergiledi.