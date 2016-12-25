"21. Zeka Oyunları Yarışması" ödül töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Zeka Vakfı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ, TÜBİTAK ve İş Bankası desteğiyle, ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen "21. Zeka Oyunları Yarışması"nı kazananlara ödülleri törenle verildi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, bakanlık olarak zekanın geliştirilmesinin öneminin farkında olduklarını ve bu konuya özel olarak eğildiklerini belirtti.

Zekanın, günümüzde coğrafi ve yeraltı zenginliklerinin üzerinde değere sahip olduğuna işaret eden Erdem, "Kendi zeka testimizi Anadolu Üniversitesi ile birlikte yapacak bir projemiz oldu. Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) zeka ölçme testlerini Türkiye olarak kendimiz hazırladık, şimdi de onun üzerinden gidiyoruz, bu konuda iyi noktalara geleceğiz. Derslerimizde yazılım, programlama, anakart tasarlama ve üç boyutlu (3D) yazılımlar konusunda dikkatli davranıyoruz, eğitimler veriyoruz." dedi.

Daha sonra törende, Türkiye genelinde 19 bin 410 kişinin başvurduğu, 14 yaş ve altı, 14-21 yaş arası ve 21 yaş üzeri olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen Zeka Oyunları Yarışması'nın kazananları açıklandı.

Toplam ödülün 24 bin lira olduğu yarışmada, 14 yaş ve altı kategorisinde birinciliği Sabri Berkay Başar elde etti. 14-21 yaş kategorisinde Hakan Karakuş, Efe Alcan, Mehmet Durmuş, Muhammed Furkan Merdan ve Utku Gündoğan eşit puan alarak birinciliği paylaşan isimler oldu. 21 yaş üzeri kategorisinde birinciliği Salih Alan ve Nuri Yılmaz kazandı. Alan ve Yılmaz'a ödülünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem verdi.

Törene, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve ODTÜ Rektör Yardımcısı Gönül Sayan da katıldı.



