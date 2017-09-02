210 kiloluk hasta özgürce yürüyeceği günün hayalini kuruyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Aşırı kilolarından kurtulmak için obezite cerrahisi olmaya karar veren ancak başvurduğu doktorların ameliyatı riskli bularak geri çevirdiği 210 kilogram ağırlığındaki Füsun Kirman, başvurduğu 6. hastanede ameliyatını olmanın sevinciyle, özgürce yürüyeceği günün hayalini kuruyor.

Hamilelik dönemlerinde aldığı kiloları veremeyen, sonraki süreçte de aile büyüklerini kaybederek yaşadığı psikolojik çöküntüyle var olanların üzerine yeni kilolar ekleyip hızla şişmanlayan 54 yaşındaki Füsun Kirman, 210 kilograma ulaştı.

Füsun Kirman, tansiyon, diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarıyla tanışmasına neden olan aşırı kilolarından artık kurtulmaya karar vererek, obezite cerrahisi olmak için araştırmaya yapmaya başladı.

Bu süreçte gittiği doktor ve hastanelerden "riskli olacağı" gerekçesiyle ameliyat edilemeyeceği cevabını alan Kirman, 6. hastane olarak başvurduğu Biruni Üniversitesi Hastanesinden olumlu cevap aldı.

Burada Yrd. Doç. Dr. Alper Öztürk ve ekibi tarafından ameliyat edilen Kirman, şimdi yaşayacağı büyük değişimi merakla görmeyi bekliyor.

- "Yürümekten kaçmıyorum, düşersem diye korkuyorum"

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Kirman, yaşadığı gebeliklerde aldığı kiloların, önce babası, ardından kayınpederi ve kayınvalidesini kaybetmesiyle hızla arttığını belirterek, günlük hayatta çok fazla şekerli içeceklerin yanı sıra, şekerli çay ve kahve tükettiğini söyledi.

Hayatında sürekli bir diyet halinin olduğunu, biraz kilo verdiğini ancak sonrasında hızla aldığını dile getiren Kirman, bu süreçte şok diyetlerin yanı sıra insan hayati için ciddi tehditler oluşturan ve piyasada "zayıflama hapı" adıyla satılan ama içerikleri belli olmayan bazı ürünler de kullandığını,ancak bir sonuç alamadığını anlattı.

Kirman, sonra kilolarının da etkisiyle ağır bir efeksiyon geçirdiğini bunun ardından da cerrahi olmaya karar verdiğini ve doktorlara gitmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok doktora gittim. Hiçbirinden olumlu yanıt alamadım yani 'hadi' diyebileceğim hiçbir doktora rastlamadım. Doktorlar, narkozdan çıkamayacağım, bu kiloyla bu ameliyatı kaldıramayacağım, organların bunu yeterli düzeyde atlatamayacağı korkusu gibi nedenlerle beni ameliyat etmek istemediler. En son 6. hastaneye başvurdum. Burada doktorum Alper Bey ile tanıştım ve beni ameliyat etmeyi kabul etti. Alper Bey, bana o güveni, inancı verdi. Ondan sonra süreç başladı. Bana da bir güven geldi, elini tuttum 'hadi' dedim."

Hedefinin 70 kiloya inmek olduğunu söyleyen Kirman, "En son 30'lu yaşlarda 70 kiloydum. Beklentim kendi kendime yetebilmek, onun dışında hiçbir şey beklemiyorum sadece bunu bekliyorum. Hani diyorsunuz ya 'yürümekten kaçıyor' diye, insan yürümekten kaçmıyor. Düşersem, bir yerime bir şey olursa, hep yatakta kalırsam, birilerine muhtaç olursam korkusu var. Düşmemek için yürümemeye başlıyorsunuz. Benim korkum buydu." diye konuştu.

Füsun Kirman, obezite cerrahisi olmak isteyenlerin kendilerini güvendikleri bir doktora emanet etmesinin çok önemli olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

- "Türkiye'de her 4 kişiden 1'i fazla kilolu"

Kirman'ın ameliyatını yapan Biruni Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Öztürk de hastanın kendilerine başvurduğunda artık günlük aktivitelerini yapamaz, yürüyemez durumda olduğunu söyledi.

Öztürk, Kirman'ın kendilerine gelene kadar birçok doktora başvurduğunu ancak ameliyat edilmediğini dile getirerek, hastanın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Türkiye'de her 4 kişiden 1'inin fazla kilolu ya da obez grubuna girmeye başladığını aktaran Öztürk, "Bu durum tüm dünyada böyle. Aslında Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre obezite şu anda açlıktan daha büyük bir problem. Obezite cerrahisinin yaygınlaşmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Obezite, şu anda beraberinde eşlik eden kalp, tansiyon, şeker, ortopedik sorunlarla dünya sağlığı için en büyük problem olarak görülüyor." diye konuştu.

Öztürk, bundan sonraki süreçte artık kilo kaybının beklediği hastanın daha sağlıklı bir hayat süreceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra artık hastamızın kilosu geriye doğru düşmeye başlayacak. Aslında bu 2 yıllık bir süreç olacak. Füsun Hanım, 2 yıllık bir süreç içerisinde yaklaşık 130-150 arasında bir kilo kaybı yaşayacak. 2 yıl boyunca sürekli bizim takibimizde olacak, daha sağlıklı bir yaşama kavuşacak. Ameliyatın yanında diyetini de düzenleyeceğiz ve kiloları artık geriye doğru saymaya başlayacak. Hedefimiz kilosunu 60-70 arasında tutmak. Biz hastanın kilo vermesini sağlayacağız ama onun da bize yardım etmesi ve istemesi gerekiyor. Sonuçta yine belli noktalarda diyetini biz düzenleyeceğiz ve hastanın daha az yiyerek doymasını sağlayacağız."

Alper Öztürk, obezite cerrahisi olmak isteyen hastaların, bu konuda deneyim kazanmış merkez ve uzmanlara başvurmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.







