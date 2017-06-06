22 bin hane geçen yıl barınma yardımı aldı

ANKARA - MERVE YILDIZALP

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından, daha çok kırsal alanda bulunan yoksul hanelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yapım, onarım ve eşya yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda kendi arsası olan vatandaşlara 25 bin liraya kadar ev yapımına ve ev satın alımına yönelik barınma yardımında bulunuluyor. Ayrıca oturulamayacak derecede sağlıksız koşullarda yaşayanların evlerinin onarımı için kişi başı 15 bin liraya kadar kaynak aktarılıyor.

Barınma yardımlarından geçen yıl 22 bin 230 hane faydalandı, bu kapsamda 75 milyon 296 bin 634 lira harcandı.

Bu yılın nisan ayı sonuna kadar ise 9 bin 878 haneye 19 milyon 503 bin 817 liralık yardım yapıldı.

"Ailenin ihtiyaçlarına göre eşya yardımı da yapıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların yaşam koşullarını iyileştirmek, hak ettikleri standartlara kavuşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Kaya, barınma yardımının, özellikle kırsal kesimde yaşayan veya afet mağduru olan vatandaşlar için üretilen çözümlerden biri olduğunu dile getirdi.

Bakan Kaya, "İnsanlarımızın ev yapmasına, ev almasına veya bakım onarım harcamalarına katkı veriyoruz. Ailenin ihtiyaçlarına göre eşya yardımı da yapıyoruz. Bizim en büyük amacımız, meselelere aile odaklı çözümler bulmak, ailelerimizi çözümün ortağı yapabilmek. Bunun için de ailelerin sağlıklı, insani koşullarda yaşamasını temin etmemiz gerekiyor. Bu bakış açısıyla, barınma yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.