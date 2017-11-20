İSTANBUL (AA)- İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, "Ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

İstanbul Diş Hekimleri Odası, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü münasebetiyle basın toplantısı düzenledi.

Harbiye'deki oda merkezinde gerçekleşen toplantıda AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, 22 Kasım'ın Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunulan haftanın ise Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan tüm diş hekimlerimizin 'Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Ağız ve diş sağlığının, bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilediğini, ağız ve diş sağlığı korunmadığında ise birçok hastalığı beraberinde getirdiğini anlatan Prof. Dr. Atalay şunları söyledi:

"Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz. Bu dönemde, fakülteleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ziyaret ediyoruz. Meslek sorunlarını dinliyoruz. Sadece İstanbul'da 22 bin kayıtlı diş hekimi var ve bu şehirdeki en büyük meslek örgütlerinden biri, diş hekimliği."

- "Sağlıksız bir ağız insanın hem iş hem de özel hayatını olumsuz etkiler "

Ağız sağlığı bozuk olan insanların, günlük hayatta sağlıklı ve verimli olma şansının düşük olduğunu belirten Atalay, "Böyle bir sorunla karşı karşıya olan insan hangi işi yaparsa yapsın aklında hep bu sorun olur hiç bir şeye odaklanamaz. Ağız sağlığı, genel sağlığın çok önemli bir parçasıdır. Özellikle ağız kokusunu, bireyler kendileri hissetmezler, bu gibi sorunlarda karşı tarafı uyarmak gerekiyor. Bunlar evli çiftleri ve aile mutluluğunu bile etkileyebilir.

Dişlerin köklerinde iltihaplanma olur ve yıllarca kalırsa, vücudun çok önemli organlarında çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Diyabetli hastaların mutlaka ağız sağlığında problem vardır. Kanserle ağız sağlığının da çok önemli ilişkisi var. Kanserli hastalarda ya kemoterapi ya da radyoterapi uygulanır. Ama bundan önce ağız sağlıklarının mutlaka düzeltilmesi gerekir; çünkü o tedavi sırasında ağız sağlığı tedavisi yapılamaz." ifadelerini kullandı.

Atalay, Türkiye'de en zor mesleklerden birinin hekimlik olduğunu ve son yıllarda binlerce hekimin saldırıya maruz kaldığını hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Oda merkezindeki toplantıya İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay'ın yanı sıra, Başkan Vekili Tarık İşmen, Genel Sekreter Hayrettin Karabulut ve odanın diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldılar.

