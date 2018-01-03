22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri

ANKARA (AA) - Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfının (TÜRKSAV) 22. Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin 2017 yılı sahipleri belli oldu.

TÜRKSAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, köklü ve güçlü bir kültürün varisi olan Türk dünyası ile İslam alemini özdeş gördüklerini belirtti.

Geçen ay İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatının 7 üyesinin Türk devletlerinden oluşmasının, Türk dünyasının önemli bir güç olduğu gerçeğini gösterdiğini ifade eden Akengin, Türk devletlerinin, 250 milyonluk Türk dünyasının ağırlığını yansıttığını vurguladı.

Günümüz dünyasında "Tanrı'yı kıyamete zorlamak" gibi mantığa ziyan sayılacak bir inanç olduğunu aktaran Akengin, şunları kaydetti:

"Bütün dünyayı felaketlere sürükleyebilecek bu tür hurafelerin günümüzde taraftar bulabilmesi insanlık adına utanç verici bir durumdur. Aydınlanma idealinin peşinde olması gerekenler böyle sapmalarla insanlığın geleceği için tehdit oluşturmaktadır. İşte bu sebepledir ki biz dünyada kültürel gelişme ve kalkınmayı önemsiyoruz. Türk dünyasında da bu potansiyelin sağlam temelleri olduğuna inanıyoruz."

Akengin, Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri'nin gelen aday teklifleri ve dosyalarının değerlendirilmesi sonucunda belirlendiğini ifade etti.

Bu yılki ödül töreninin Tokat'ın Niksar ilçesinde, 4, 5, 6 Mayıs 2018'de yapılacağını bildiren Akengin, "Ödül töreninin yanı sıra Tokat Şair ve Yazarlar Derneği ile 'Tarihimizde ve Kültürümüzde Niksar' konulu bir sempozyum gerçekleştirilecek. Ayrıca Niksar temalı resim sergisi açılacak. Niksar Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk dünyasından katılımlarla Hıdırellez kutlamaları yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Ödüllerin sahipleri

Açıklamada, TÜRKSAV'ın ödüle değer gördüğü 5 ülkeden 13 kişi ile kurum ve kuruluşların isimleri yer aldı.

Şair ve yazar Sona Veliyeva, eserlerinde Türk kültürünün temel değerlerini yansıtması ve bu yoldaki sosyal etkinlikleri; Türk İş Birliği ve Kalkınma Derneği Başkanı Musa Serdar Çelebi, yıllardan beri bulunduğu Almanya'da gerçekleştirdiği Türklere yönelik sivil toplum örgütlenmeleri ve Sarı Saltuk'un Balkan ülkelerindeki kültürel konumunu belirten değişik dillerdeki eserlerin yayınlanması; Mehmet Tütüncü, Hollanda'daki Türk toplumunun sivil örgütlenmesi çalışmaları ve dünyanın değişik ülkelerinde Türk kültürünü tanıtıcı etkinliklerde bulunması; şair Rafael Niyazbek, Kazak Türk şiirinin günümüzdeki verimleri sayılan eserleri dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Göktürk anıtları gibi eski Türk tarihi ile ilgili belge ve yazıtlar üzerindeki çalışmaları; "Ayla" filmi Türk askerinin savaş halinde olduğu anlarda bile insan sevgisini ve merhamet duygusunu yansıtması; Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Türk dünyası edebiyatını, özellikle de Cengiz Aytmatov'un eserlerini ele alan akademik çalışmaları; Prof. Dr. Refik Turan, Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak gerçekleştirdiği çalışmalar; Van Postası ve Van Ekspres gazeteleri sahibi Turan Şahinbaş, millet birliğine bağlı sürdürdüğü yayıncılık, TRT Müzik, Türk müziğini farklı türleriyle geniş kitlelere ulaştırması ve sevdirmesi sebebiyle ödüle layık görüldü.

- Özel ödüller

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, yönetici olarak kültür ve sanat etkinliklerine gösterdiği yakın ilgi ve desteği; Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yöneticisi olduğu şehrin kültür değerlerine sahip çıkması ve bu yöndeki çalışmalara desteği dolayısıyla özel ödüle değer bulundu.

- Teşvik ödülü

İmdat Avşar, Türk lehçeleri arasında yapmış olduğu aktarma çalışmaları sebebiyle ödül verilecek kişiler arasında yer aldı.