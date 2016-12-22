AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan 21 yaşındaki komando er Ufuk Uysal, "Bu vatan, bu bayrak hepimizin. Bu zamana kadar 11 ay askerlik yaptım, '22 yıl daha askerlik yapın' deseler gitmeye hazırım." dedi.

Kayseri'de 14 askerin şehit edildiği hain saldırıda yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Amasya'nın Taşova ilçesindeki babaevine gelen Uysal, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Acemi eğitimini Isparta'da yaptıktan sonra Kayseri 1. Komando Tugayı'na gönderildiğini ifade eden Uysal, terhisine 1 ay kaldığını belirtti.

Saldırının olduğu gün şehit arkadaşlarıyla çarşı iznine çıkacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Uysal, "Çarşı iznine çıkacağımız için sabah hepimiz güzelce giyindik. Mutluyduk, birbirlerimizle şakalaşıyor, gülüşüyorduk çünkü haftanın yorgunluğunu çarşıda atacaktık. Çarşı izninde kimi arkadaşımız arkadaşlarıyla gezecek, kimimiz sevdikleriyle buluşacak, bazıları da internet kafede ailesiyle görüntülü görüşecekti. Sevincimiz vatan hainleri yüzünden yarıda kaldı. Allah'ım bizi bu duruma düşürenlerden en kısa zamanda hesaplarını sorsun." ifadelerini kullandı.

- "Ben ölürüm Ahmet yaşar, ben ölürüm Tevfik yaşar"

Teröristlerin sadece sevinçlerini yarıda bıraktığını ama amaçlarına asla ulaşamayacaklarını vurgulayan Uysal, "Bu vatan, bu bayrak hepimizin. Bu zamana kadar 11 ay askerlik yaptım, '22 yıl daha askerlik yapın' deseler, gitmeye hazırım. Çok samimi arkadaşlarım vardı şehit olan. Fehmi Barçın, Mustafa Cihan, Ahmet Taş, Muhammed Ali Ocak, Mustafa Ağaçyetiştiren. Hepsi bölge görevlerini tamamlayıp daha yeni dönmüştü. Bu arkadaşlarımız terörle mücadele için bölge dışına çıkıp dönüyorlardı. Hepsinin tezkeresine az bir süre kalmıştı." diye konuştu.

Teröristlerin Kayseri 1. Komando Tugayı'na saldırma nedeninin, teröre karşı verdikleri üstün mücadele olduğunu düşüncesini dile getiren Uysal, şunları söyledi:

"Kayseri 1. Komando Tugayı'nın geçmişten gelen bir özelliği vardır. Gösterdikleri kahramanlıktan dolayı teröristlerin, vatan hainlerinin, PKK'nın korkulu rüyalarıdır. O hainler amaçlarına ulaşamadılar, biz şehit düşsek de yine ulaşamayacaklar. Ben ölürüm Ahmet yaşar, ben ölürüm Tevfik yaşar. 'Mustafalar ölür, Allah davası ölmez' diye bir söz var. Bu söz her şeyi özetliyor. Sadece ailem üzülmediği için yaralı kurtulduğuma seviniyorum. Şehit arkadaşlarımız olduğu için sevincimiz buruk kaldı. Şehit arkadaşlarımın ailelerine başsağlığı diliyorum."

- "Sevindik ama içimiz buruktu, içimiz yandı şehit çocuklara"

Yaralı askerin annesi Hafize Uysal da olay günü sabah kalkıp televizyonu açtıklarında patlamayı duyduklarını söyledi.

Sonra oğluna ulaşmaya çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını dile getiren anne Uysal, "Daha sonra Ufuk'un arkadaşı aradı bizi, 'Ufuk ile ben iyiyim, merak etmeyin.' dedi. Sevindik ama içimiz buruktu, nasıl sevinebiliriz, içimiz yandı şehit çocuklara. Vatan sağ olsun diyoruz, teröre lanet ediyoruz." dedi.



