22. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni

ANKARA (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 22. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, kurumun Basın-Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da görevlerinin başında olduklarını belirterek, "Hiçbir şeyden çekinmeden, korkmadan ve etkilenmeden en iyi şekilde görevimizi yerine getirmek ve Türk halkının o demokrasi mücadelesine biz de kendi mesleğimiz doğrultusunda katkıda bulunmak için masalarımızın ve kameralarımızın başındaydık. Türk basını, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde görevini fevkalade üstün bir başarıyla yerine getirdi." dedi.

Akarca, Türkiye'de bağımsız bir medya, bağımsız kameramanlar ve muhabirler olduğunu söyledi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel de haber kameramanlarının kamuoyunun gören gözleri ve duyan kulakları olduğunu ifade etti.

Polatel, Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri olarak dünyanın en sıcak bölgesinde görev yaptıklarını ve dünya kamuoyuna karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tüm haber kameramanlarının sahada olduğuna işaret eden Polatel, şunları söyledi:

"Meydanlarda vatandaşlarımızla birlikte mücadele verirken, ülkesine ve milletine karşı sorumluluğunu en üst seviyede hissederek, 'elimizi taşın altına koyacağımız gün bugündür.' diyerek görev yaptılar. 15 Temmuz'un kritik noktalarında gözünü kırpmadan olan biteni kaydederek gelecek nesillere görsel bir arşiv bıraktılar. Çok iddialı olacak ama alanda yapılan habercilik konusunda dünyada Türkiye'deki meslektaşlarımın eline kimse su dökemez. Cesaret, teknoloji, teknolojiyi kullanma ve pratiklik noktalarında haber kameramanları ve muhabirlerin dünyadaki meslektaşlarının birkaç adım önünde olduğunu belirtmek isterim."

Polatel, düzenledikleri yarışmanın dünyada benzeri olmadığını belirterek, yarışmaya 6 ülkeden 115 eserin katıldığını bildirdi.

15 Temmuz gecesi Ankara, İstanbul, Marmaris ve Diyarbakır'da meydanlarda görev yapan habercilerin kaleminden "Kalkışma" isimli bir kitap yazıldığını ifade eden Polatel, "Bu kitapta perde arkası, duyum, kulis yoktur. Bu kitapta 15 Temmuz'da meydanlarda yaşananlar var. Gelecek nesiller, 15 Temmuz gecesinin hava derecesini bile o kitaptan öğrenecekler." dedi.

Polatel, kitabın ABD'de bazı üniversitelerin kütüphanelerinde de bulunduğunu kaydetti.

- Anadolu Ajansına 2 ödül

Açılış konuşmalarının ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

22. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışmasında, "Röportaj Haber" kategorisinde ödülü "Cemaatsiz Cenaze" rumuzlu görüntüsüyle TRT World'den Güray Evrin aldı. Evrin ayrıca "Oğlunun Gözü" haberiyle "Spor Toto Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Evrin, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, ödüle değer bulunan haberleri yaptığında Al Jazeera Türk'te çalıştığını söyledi.

"Serbest Haber" kategorisinde "Boğaz'da Kedi" rumuzlu haberle ATV-A Haber'den Ertan Tuna ödül alırken, "Mansiyon Haber" kategorisinde, İhlas Haber Ajansından Berat Yılmaz "En Acı Merasim" rumuzlu haberiyle, Başbakanlık Basın Merkezi Kameramanı Mustafa Şenkazan "Ekmek İçin Engel Yok" rumuzlu haberiyle, Anadolu Ajansı muhabiri Muharrem Cin de "İneklere Gözyaşı" rumuzlu haberiyle ödüle layık görüldü.

- 15 Temmuz Özel Bölümü ödülleri

Törende ayrıca 15 Temmuz Özel Bölümünde dereceye giren görüntü ve haber sahiplerine ödülleri takdim edildi.

"Habercilerin Gözünden 15 Temmuz Belgeseli"ni yapan TRT Haber muhabiri Burcu Şengül Bektaş "15 Temmuz Özel Ödülü"ne, Ankara Sıhhiye'de polisin, askeri tankın içinden çıkarırken sarılmasını görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameramanı Mustafa Apaydın "15 Temmuz Kızılay İyilik Özel Ödülü"ne layık görüldü.

"15 Temmuz Meslek Onur Ödülü" ise darbecilerin CNN Türk'ü baskını sırasında kamerasını vermeyerek direnen CNN Türk kameramanı Ahmet Akpolat'a, canlı yayın esnasında vatandaşları sakinleştirmeye çalışan ve her şeye rağmen mikrofonunu vermeyen ATV-A Haber'den Erdinç Özyılmaz ile Sadık Doğan'a ve 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'ye ilk giren gazetecilerden AA Parlamento Haberleri Editör Yardımcısı Atakan Çelik'e verildi.

"15 Temmuz Yılın En İyi Haberi" kategorisinde 4 haber birinciliğe değer görüldü.

Bu kategoride, "Karanlığın Darbesi" rumuzlu haberle FOX TV'den Cemal Gökçamlı ve Umut Yertutan, "Kara Gece Gazi Meclis" rumuzlu haberle NTV'den Yasin Güngör ve Özden Erkuş, "15 Temmuz'da Meclis" rumuzlu haberle 24 Televizyonundan Hakan Aykaç ve Nagehan Akbulut, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Baskını" rumuzlu haberle Show TV'den Tuğay Çoban ve Rıdvan Bıyık ödül aldı.

"15 Temmuz Yılın En İyi Görüntüsü" kategorisinde de 4 görüntü birinci oldu.

ATV-A Haber'den Şükrü Can Çankaya "Genelkurmay'ı Helikopter Taradı" rumuzlu haberle, Emrah Öncül "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" rumuzlu haberle, Kanal 7 kameramanları Süleyman Damla ve Ümit Gürbüz "Genelkurmay Kavşağı" rumuzlu haberle, İhlas Haber Ajansı kameramanı Musa Erdoğan "Hain Kalkışma" rumuzlu haberle birinciliğe değer bulundu.

Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. Elvan, törenin sonunda kamerayı omuzuna alarak bir süre görüntü çekti.

Törende, Azerbaycan'dan İskender Gamberov ve Fuat Aliyev ile Ukrayna'dan Sergi Novikov ve Gürcistan'dan Elçin Kazımovi'ye de teşekkür plaketi ile 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'nin bombalanması sonucu oluşan enkazdan birer parça mermer hatıra olarak verildi.