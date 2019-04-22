ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı, geleceğin devlet adamlarını, doktorlarını, öğretmenlerini daha çok küçük yaşlarda ulusal egemenlik bilinciyle yetiştirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Palandöken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün dünyaya barış, saygı ve sevgi tohumları ekmek için Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilmiş en anlamlı ve eşsiz bayram olduğunu bildirdi.

Çocukların ulusal egemenlik bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "23 Nisan, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği hayati bir dönemde, milli iradenin, egemenliğimizin ve bağımsızlık sevdamızın sembolüdür. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), o günden bu yana daha güçlü yarınlar için çalışmaktadır. Atatürk'ün 'Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur' sözüyle özdeşleşen ulusal egemenlik anlayışımız ilelebet sürecektir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı, geleceğin devlet adamlarını, doktorlarını, öğretmenlerini bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Bu dileklerle esnaf ve sanatkarlar camiası adına tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da mesajında, 23 Nisan'ın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ulusal egemenliği nesilden nesle aktararak sürdürecek ve istikbalimizin teminatı olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum."