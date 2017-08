23. Saraybosna Film Festivali başladı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'tesavaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali, geleneksel kırmızı halı töreniyle başladı.

Başkent Saraybosna'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen festival, 11-18 Ağustos tarihleri arasında 54 ülkeden 235 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Ulusal Tiyatro'da düzenlenen kırmızı halı törenine katılan çok sayıda aktör, siyasetçi, diplomat, sanatçı, müzisyen, yapımcı ve yönetmen Bosna Hersekli vatandaşları selamlayıp basın mensuplarına poz verdi.

Açılışta konuşan festival temsilcilerinden Elma Tataragic, bu yıl aralarında "Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesinin yönetmeni Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Buğday" filmiyle 43 yapımın dünya prömiyerini yapacağını belirterek, Bosna Herseklilere festivalin tadını çıkarmaları temennisinde bulundu.

Festival, Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki'nin "The Other Side of Hope" filminin gösterimiyle başladı.

- "Buğday" filminin dünya prömiyeri yarın

Bu arada, Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği "Buğday" filminin dünya prömiyeri yarın akşam yapılacak.

"Uzun Metrajlı Film" dalında ise "Buğday" dışında, Arnavutluk-Yunanistan ortak yapımı "Daybreak", Romanya yapımı "Meda or The Not So Bright Side of Things", Bulgaristan yapımı "Directions", Yunanistan yapımı "Son of Sofia", Gürcistan yapımı "Scary Mother" ve "Hostages" filmleri de yarışacak.

Saraybosna'da 23 yıldır düzenlenen festival, dünyanın farklı ülkelerinden sinema sanatçılarını ve sinemaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Bu yılki festival kapsamında, "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Oscarlı yönetmen Oliver Stone ve İngiliz aktör John Cleese'e takdim edilecek.

Başkenti bir hafta boyuna "Avrupa'nın film kalbi" haline getiren festival, Balkanların en önemli kültürel etkinlikleri arasında gösteriliyor.