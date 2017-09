'23 yıldır oğluma hasret bayram geçiriyorum'

TEKİRDAĞ (AA) - Ağrı-Iğdır karayolunda 1994 yılında PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Tekirdağlı Piyade Er Yaşar Türkseven'in anne ve babası her bayram evlatlarının hasretiyle yanıyor.

Her bayram ve her cuma günü oğullarının kabrinin bulundu Süleymanpaşa ilçesindeki şehitliği ziyaret eden şehidin babası Neşet Türkseven ve annesi Sedef Türkseven, acıyı da gururu da bir arada yaşıyor.

Baba Türkseven, oğlu ile en son operasyona gitmeden konuştuğunu, oğlunun telefonda kendisine, "eğer haber alamazsan merak etme" dediğini anlattı.

'Eğer geri gelmezsem merak etmeyin.' demiş

Televizyondan oğlunun bulunduğu bölgede çatışma çıktığını duyduğunu ve bunun üzerine içinden oğlunun şehit olabileceği hissine kapıldığını aktaran Türkseven, şunları söyledi:

"Oğlum 1994 yılında Ağrı'da görev yaparken Iğdır'a operasyona gitti. Çatışmada şehit düştü. Askerliğinin bitmesine 3 ay kalmıştı. Bana telefon açtı, 'Baba biz operasyona gidiyoruz. Eğer geri gelmezsem merak etmeyin.' dedi. Ben de o gün televizyonu açtım. Televizyonda, 'Ağrı - Iğdır arasında PKK'lı teröristlere düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada bir güvenlik görevlimiz şehit oldu' denildi. Ben o sırada kendi kendime dedim, 'acaba benim çocuk mu şehit oldu?' Hislerim doğru çıktı. Haber geldi 'oğlunuz şehit düşmüştür' diye."

"Her bayram acımız tazeleniyor"

Türkseven, her bayram acılarının bir kez daha yenilediğini vurgulayarak, "Oğlum arkada bir çocuk ve eş bıraktı. Çocuğunu ben büyüttüm. 'Evladım' dedim ona, torun olarak görmedim, 'oğlum' diyorum, o da bana 'baba' diyor. Her bayram acımız tazeleniyor. 23 yıldır oğluma hasret bayram geçiriyoruz. Her bayram, her cuma geliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah vatanımızı milletimizi böldürmesin, Türk bayrağını göklerden indirmesin, ezanımızı susturmasın" diye konuştu.

"Devletimiz milletimiz sağ olsun. Allah ezanımızı susturmasın"

Şehidin annesi Sedef Türkseven ise 23 yıl geçmesine rağmen acılarının bir an olsun dinmediğini söyledi.

"Hepimiz kardeşiz, hepimiz anneyiz, hepimiz biriz" diyen Türkseven şöyle devam etti:

"Acımız 23 yıldır dinmiyor. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Evlat acısını Allah düşmanımın başına vermesin. Müslüman, Müslümana yapar mı bunu. Kardeş kardeşi vurur mu? Onun çocuğunu büyüttüm, evladımız belledik, bağrımıza bastık. Devletimiz milletimiz sağ olsun. Allah ezanımızı susturmasın. Anaların yüreği yanmasın. Daha ne özgürlüğü istiyorlar, özgürlük var ülkemizde. Niye can yakıyorlar? Hepimiz kardeşiz, hepimiz anneyiz, hepimiz biriz."

Muhabir: Ömer Ural