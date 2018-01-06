"230 milyarlık bütçeyi 860 milyar dolara çıkardık"

AĞRI (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "2002'de 230 milyar dolar olan bütçeyi halkın desteğiyle 860 milyar dolara çıkardık." dedi.

Zehra Taşkesenlioğlu, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığınca İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu (ŞEB)" kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve dernek yöneticileriyle bir araya geldi.

Forumda konuşan Taşkesenlioğlu, forumun genel amacının Ağrı'yı genişletmek, geliştirmek ve sıçrama yapabilmesi için projeleri belirlemek olduğunu söyledi.

Taşkesenlioğlu, "2002'de 230 milyar dolar olan bütçeyi halkın desteğiyle 860 milyar dolara çıkardık. 16. yıl bütçemizi sizlerle birlikte yaptık. Sizler destek olmasaydınız bizim 16. yıl bütçemizi 26 Aralık'ta Meclis'ten geçirebilme imkanımız yoktu." diye konuştu.

Bu forumun 2019 seçimlerine giderken ortaya konacak mikro, yerel düzeydeki bütün ekonomik politikaların toplumla belirlenmesi amacıyla düzenlendiğini anlatan Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce devlet amirdi, devlet söyler millet yapardı. Ancak bizim mihenk taşımızda şuydu, millet söyler devlet yapar. Yani devletin memur, milletin amir olduğu bir anlayışı sergilemek, milletle inşa ve ihya etmek. Biz gelirken Türkiye'yi inşa ve ihya etmeyi çok konuştuk. Ancak bu sadece 'Ben yaptım oldu' değil 'Biz yaptık, beraber başardık' diyebilmek adına ben ve benden önceki arkadaşlarımla sürekli buralara geldik."

Taşkesenlioğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak "Bu bölgede sözüm ona benim değerlerimi baz alıp sözüm ona benimle ilgili kendi tasarruflarını dağda yapıp ve sırtını dağa dayayanlarla bu ülke 40 yılını kaybetti. Türkiye terörle mücadelenin finansmanına 370 milyar doları aktarmak zorunda kaldı. Binlerce canımız, on binlerce annenin yüreği yandı. Şehitlerimiz oldu acılarını kalbimizde taşıdık." dedi.

- "Gözyaşlarımızı kendimize motivasyon kaynağı yaptık"



Terörün ülkeye acılar yaşattığına işaret eden Taşkenlioğlu, şunları kaydetti:

"Gözyaşlarımızı kendimize motivasyon kaynağı yaptık ve dedik ki teröre el uzatanın, bedeniyle destek olanın da boynunu koparacağız, çıktıkları dağlara gömeceğiz. Bunu da yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Terörün adı ister PKK, ister FETÖ olsun adı fark etmiyor. Tek gayeleri var, bizim gelişmemizin önüne engel teşkil etmek."

Foruma, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın da katıldı.