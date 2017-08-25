24. Adana Film Festivali'ne doğru

ADANA (AA) - Adana'da, 25 Eylül -1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 24. Adana Film Festivali'nde Temel Gürsu, Hümeyra, Sami Şekeroğlu ve Şemsi İnkaya’ya onur ödülü verileceği belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'nın tanıtımına katkı sağlamak ve Türk sinemasına destek vermek amacıyla hareket ettiklerini ve bu doğrultuda sinema sanatına uzun yıllar hizmet etmiş ve üretmiş isimlere önur ödülü verdiklerini kaydetti.

Her festivalde önemli sanatçıları onurlandırmaya çalıştıklarını ifade eden Sözlü, şunları kaydetti:

"100’ün üzerinde uzun metrajlı sinema filmine imza atan, çekirdekten yetiştiği sektörde duayen isim haline gelen yapımcı-yönetmen-senarist Temel Gürsu; Türkiye'de akademik düzeyde örgün sinema televizyon eğitimini başlatan, sinema arşivciliğinin altın ismi Prof. Sami Şekeroğlu; 1980'de aktris olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, "Babam ve Oğlum" filmindeki muhteşem performansıyla unutulmazlar arasına giren Hümeyra ile sinema ve televizyonun duayen isimlerinden, usta oyuncu Şemsi İnkaya'ya Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü verilecek. Her biri ayrı değer olan ve ömürlerini sanata, sinemaya adamış isimleri Adana Film Festivali'nde görmek aslında bizleri onurlandırmaktadır. Türk sinemasına ve Türk kültürüne yaptıkları katkılardan dolayı her birine ayrı ayrı minnettarız."

24. Uluslararası Adana Film Festivali Genel Direktörü İsmail Dikilitaş da bu yıl içeriği hayli zenginleşen festivali 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Festival kapsamında 5 yarışma dalında ödüllerin sahiplerini bulacağını dile getiren Dikilitaş, bunun dışında Türk sinemasına, Türk kültürüne hayatları boyunca katkı sağlamış Prof. Sami Şekeroğlu, Hümeyra, Temel Gürsu ve Şemsi İnkaya'ya ödülü kabul etme nezaketi gösterdikleri için teşekkür ettiğini belirtti.