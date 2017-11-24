DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Siirt, Şırnak ve Bingöl'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, merkez Yenişehir ilçesinde Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, öz güveni gelişmiş bireylerin yetişmesinin önemine değindi. Helvacı, "Türkiye kadim geleneklerine dayanarak modern, özgün ve müreffeh bir ülke olmak istiyor. Bu ülkeyi sağlamanın en önemli koşulu öğretmenlerdir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aslan da öğretmenlerin sermayesinin sevgi, hoşgörü ve fedakarlık olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Eğer bugün toplumun ön saflarında görevler icra ediyorsak işte sizin gibi değerli öğretmenlerimizin öğrettikleri sayesindedir. Evladımızın nerede olmasını arzu ediyorsak öğrencilerimiz için de aynı şeyi hayal ettiğimizde sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Biz görevine giderken hain terör kurşunlarına hedef olarak şehit olan Aybüke öğretmenleriz. Tunceli yolunda haince terör kurşunuyla şehit olan öğretmeniz. Hiçbir zorluktan yılmadan, çekinmeden geleceğin mimarları olarak geleceğin toplumunu hazırlamak konusunda bütün fedakarlığımızı bize emanet edilen bu milletin evlatlarına harcarız."

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Yenişehir İlçe Kaymakamı Serdar Kartal, Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan da katıldı.



- Siirt

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay'ın anıta çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirilen program ile devam etti.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Suay, öğretmenliğin ürünü insan olan, insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunu söyledi.

Suay, bir insanı kurtarmanın önemine işaret ederek iyi eğitilen bir insanın huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de eğitimin önemini her fırsatta dile getirdiğini aktaran Suay, "Çünkü eğitim, hür, bağımsız, şanlı yüce bir toplum halinde yaşatır. Girdiğiniz bu insanlık, medeniyet ve çağdaşlık yarışında hepinize başarılar diliyor, görevi başında şehit olmuş ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, yıllarca hizmet ettikten sonra emekliye ayrılmış öğretmenlerimize sağlık ve huzur dolu hayat temenni ediyorum." diye konuştu.

Üç emekli öğretmene Vali Ali Fuat Atik tarafından hizmet şeref belgesi verilen programda resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Program, Siirt Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan eğitim müzesinin açılışı ile sona erdi.

Programa Vali Atik ile eşi Fulya Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Bingöl

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğretmenliğin insanları gayelerine ulaştıran bir vasıta olduğunu aktardı.

Engin, "Toprak altına atılan bir tohum, binlerce tohuma hayat vermek için nasıl kendini feda ediyorsa biz öğretmenler de dünya üzerinde barışın, sevginin, mutluluğun yeşerebilmesi, ülkemizin ve milletimizin geleceği, huzuru ve kalkınmasını sağlamak için milyonlarca yavrumuzun yetişmesi adına hayatını ortaya koyan fedakar insanlarız. Öğretmen ulvi bir misyonun temsilcisi, fikir işçisi ve mimarıdır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Program, göreve başlayan yeni öğretmenlerin ant içmesi ve oratoryo ile sona erdi.



Programa, Vali Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şırnak

Şehit Ahmet Kara İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Mehmet Aktaş, Vali Yardımcısı Adem Ergül, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın mesajı okundu, sinevizyon gösterisi yapıldı, öğrenciler şiir okudu.

Vali Aktaş, programda yaptığı konuşmada zor bir bölgede görev yapmanın önemini anlattı.

"Allah üzerinize aldığınız bu ulvi görevi hakkıyla yerine getirmenizi nasip etsin. Allah memleketin çocuklarını hakkıyla yetiştirip onların ülkesine, milletine, ailesine ve insanlığa hizmet eden birer birey olmasına vesile olmayı hepimize nasip etsin." diyen Aktaş, bütün öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da her mesleğin bir değeri olduğunu fakat öğretmenliğin insan yetiştirmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince müzik dinletisi sunulan program başarılı öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.