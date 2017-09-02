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"24 saat yaşayan kütüphane"

- Gaziantep Üniversitesi, kentteki kütüphane ihtiyacını dikkate alarak, içerisinde uykudan yemeğe kadar tüm ihtiyaçların karşılanabileceği kütüphane kazandırmak için harekete geçti - İçerisinde 1 milyon kitabın olması planlanan, çatısı güneş panelleriyle donatılacak kütüphanede, yeme içme ihtiyaçlarının karşılanabileceği alanların yanı sıra tartışma alanları ve geç saatlere kadar kütüphanede kalanlar için uyku odaları da oluşturulacak - Rektör Prof Dr. Gür: "Kütüphaneler genelde sessiz yerler olarak görülür. Ama artık bize konuşan bir toplum lazım. Sessiz sedasız ders çalışanların yanında öğrencilerin bilgisini tartışıp olgunlaştırabileceği bölümler de olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi, kentteki kütüphane ihtiyacını dikkate alarak içerisinde yeme içme ikramlarının yanı sıra tartışma ve dinlence odalarının bulunduğu 1 milyon kitaplı 24 saat yaşayan bir kütüphane kuracak.

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli sığınmacılarla birlikte 2,5 milyonluk nüfusa sahip metropol kentte gerekli büyüklükte kütüphanenin bulunmadığını ifade etti.

Gaziantep'teki kütüphane ihtiyacını dikkate alarak kente yakışır bir merkez oluşturma kararı aldıklarını anlatan Gür, üniversite içerisindeki mevcut kütüphanenin de 10 bin kişi kapasiteli olduğunu vurguladı.

60 binlere dayanan öğrenci nüfusu içerisinde ihtiyacı rahat şekilde karşılayacak bir kütüphane kurmak istediklerini aktaran Gür, "Hem şehre hem başka üniversitelere hem de kendi üniversitemizdeki öğrencilere 7 gün, 24 saat hizmet sunacak bir kütüphane kurma hazırlığındayız. Bu kütüphane dijital, ihtisaslaşma ve aynı zamanda da klasikleri barındıran kitap reyonlarıyla farklı bir konsepte olacak." dedi.

Yapılacak kütüphanede dinlence alanlarının da olacağını bildiren Gür, şöyle konuştu:

"Bu kütüphanenin çatısı güneş panelleriyle donatılarak yenilenebilir enerjiyle aydınlanacak. Başka bir deyişle yeni nesil bir kütüphane oluşturacağız. Şu an bütçe görüşmeleri yapılan kütüphanenin, 2018 yılı içerisinde de temelini atacağız. Bu kütüphanenin 27 bin metrekare kapalı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız görüşmeler neticesinde içerisinde 1 milyon kitap transfer edilecek. Bu kitapların içerisinde ihtisaslaşma kitaplarının da olması ayrı bir önem arz edecek. Buranın farklı bir özelliği de olacak. Şöyle ki gece saat 2.00'ye kadar kütüphanede ders çalışacak bir öğrencinin, o saatten sonra evine gidecek ulaşım aracı bulması zor. O yüzden biz diyoruz ki, öğrenci eve gitmesin. Kütüphanedeki dinlence odalarında dinlensin, sabah kalkıp hazırlanıp dersine devam etsin. Hayat dinamik aksın istiyoruz. Öğrenci gidip kafelerde zaman harcayana kadar kütüphanede zamanını harcasın. Biz öğrencilerin zamanını kaliteli harcayacakları mekanlar oluşturursak, öğrenci zaten gelir bu mekana."

- Prestij projesi

Üniversite yerleşkesi içerisinde kurulacak kütüphanenin öncü bir merkez özelliği taşıyacağına işaret eden Gür, kütüphanenin de üniversite içerisindeki en ihtişamlı bina olacağını kaydetti. Gür, şöyle devam etti:

"Öğrencimiz kütüphaneden çıkmadan 24 saatini geçirebilecek, sistemimiz de bunun üzerine kurulu olacak. Kütüphaneler genelde sessiz yerler olarak görülür. Ama artık bize konuşan bir toplum lazım. Sessiz sedasız ders çalışanların yanında öğrencilerin bilgisini tartışıp olgunlaştırabileceği bölümler de olacak. Belediyelerimizle de görüşüp sabahları ücretsiz kahvaltı ikramı sağlayacağız."

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Ali GürGaziantepGaziantep ÜniversitesiKitapKütüphane
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