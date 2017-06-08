ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Somali'deki kolera salgınına ilişkin, "24 ton malzeme gemiyle Somali'ye gönderildi. Bunların içinde gıda malzemeleri var, başka ihtiyaçlar var, tıbbi malzemeler var, ilaçlar, serumlar var. Türk Kızılayı, TİKA ve Sağlık Bakanlığı, dünyada bu tür organizasyonları birlikte yürütüyoruz. Biz sağlık tarafını yapıyoruz, ötekini taraflarını da bu kardeş kuruluşlarımız yapıyor." dedi.

Akdağ, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Erzurum'da Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Akdağ, "Maalesef hem Yemen'de hem Somali'de kolera salgınları var. Her iki ülkede de terörist gruplar, hükümetlere karşı bir silahlı mücadelenin içerisindeler ve bu bazı bölgeleri güvensiz hale getiriyor." diye konuştu.

Terör eylemlerinin, insanların güvenliği gibi sağlıklarını da ciddi ölçüde sıkıntıya soktuğunu vurgulayan Akdağ, yaklaşık 2 hafta önce yapılan Dünya Sağlık Örgütünün yıllık toplantısında Somalili bakan yardımcısıyla görüştüğünü ve çok üzüldüğünü anlattı.

Akdağ, Türkiye'nin Somali'ye çok büyük destek verdiğine işaret etti.

Somali'ye destek vermesi gereken ülkelerin, personelini Somali'ye sokmadığını dile getiren Akdağ, "Kenya'da oturup Somali'ye hizmet etmeye çalışıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Somali'ye heyet olarak giden ilk liderdir. Somali'de sağlık hizmetlerini vermeye başladık. 200 yataklı mükemmel bir hastane yaptık. Somali ve Sudan'da 200 yataklı 2 hastanemiz var. İşletmelerini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Somali ve Sudan hükümetleri birlikte yapıyoruz. Sadece binayı yapıp içini donatmak meseleyi çözmezdi. Böyle bir model geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Somali ve Sudan'daki hastanelere finansman desteği verdiklerini, bunları birlikte yönettiklerini bildiren Akdağ, bu hastanelere Türkiye'den sağlık personelinin de gittiğini söyledi.

- Kolera salgını

Bu ilişkilerin Yemen ve Somali'deki son kolera salgınıyla daha da önem kazandığını vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"24 ton malzeme gemiyle Somali'ye gönderildi. Bunların içinde gıda malzemeleri var, başka ihtiyaçlar var, tıbbi malzemeler var, ilaçlar, serumlar var. Türk Kızılayı, TİKA ve Sağlık Bakanlığı, dünyada bu tür organizasyonları birlikte yürütüyoruz. Biz sağlık tarafını yapıyoruz, ötekini taraflarını da bu kardeş kuruluşlarımız yapıyor. Benzer biçimde Yemen'in Sağlık Bakanı ile görüştüm. Yemen'e de her türlü desteği vermek üzere hazırız. Özellikle orada Husilerin etkili olduğu bölgelerde hizmet vermek, oralara gitmek, malzemeleri götürmek son derece güç. Bir yolunu arıyoruz. Zaten yoksul ülkeler buralar. Kardeşlerimiz hayatlarını kaybediyorlar. Biz, onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

- "Sadaka malı eksiltmez"

Akdağ, "Sadaka malı eksiltmez. Ülke olarak yaptığımız hizmetler de bizim bütçemizi falan eksiltmez. Allah onun bereketini veriyor. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Bunları vazife olarak görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütünü de bir kez daha göreve davet ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü sadece raporlar tanzim eden bir kurum olmaktan çıkmalı, bu tür durumlarda çok daha hızlı, etkin kararlar almalıdır." şeklinde konuştu.

"Türkiye ile Katar Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolü ile Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılması anlaşmalarının kabul edilmesine" ilişkin bir soruyu Akdağ, "Biz elbette ki dost ve kardeş ülke olan Katar ile münasebetlerimizi sıcak tutmaya, geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim için kendi bölgemizde de dünyada da asıl olan barışın tesisi, istikrarın devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu hususta elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.

(Sürecek)