24. Uluslararası Adana Film Festivali'nde 30 Altın Koza verilecek

İSTANBUL (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 25 Eylül'de başlayacak olan "24. Uluslararası Adana Film Festivali"nde 30 Altın Koza ödülü verilecek.

Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen basın toplantısına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Çukurova'nın sıcağını ve sıcak duygularını beraberinde getirdiğini belirterek, belediye olarak halkın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetler ürettiklerini söyledi.

Akyürek, sanatın önemine işaret ettiği konuşmasında, "Bize göre halkın öncelikli ihtiyaçları sanat, edebiyat ve sinemadır ve onların diğer kollarıdır. Çünkü sanatla, sevgiyle yoğrulan, barışa hizmet eden, sanatla büyüyen ve sanatla tanışık ve barışık insanların bu ülkeye, topluma vereceği güzel hizmetlerin farkındayız. Biz böylesine geniş bir coğrafyada, bu hizmetleri yaparken sanatı da asla ihmal etmedik." dedi.

Belediyenin 3 yıldır artan bir tempoyla ve yeniliklerle festivale devam ettiğini vurgulayan Akyürek, şunları aktardı:

"Adana bir hafta süreyle sanatın başkenti olacak. Tüm Adanalılar olarak bunun bahtiyarlığını yaşıyoruz. Adana'da ilk defa sinema ve kültür kasabası kuruyoruz. Geldiğinizde göreceksiniz, Adana'da bir kültür ve sanat kasabası var artık. Bizler sanatı ve sinemayı Adanalılarla buluşturmak, sanatın toplum için olduğunu ve neler ifade ettiğini vurgulayabilmek üzere bir hafta boyunca, ücretsiz olarak, tüm sinemalarda siz değerli sinemacıların eserlerini yayınlayacağız. Adanalılara hoş görüyü, sevgiyi, barışı ve güzelliği tanıtmaya çalışacağız."

Ramazan Akyürek, festivale katkısı olan sinema emekçilerine teşekkür ederek, sinemaseverleri festivale davet etti.

- 5 Kategoride 30 Altın Koza Ödülü verilecek

Festival direktörü İsmail Dikilitaş, "Ulusal Uzun Metraj", "Uluslararası Uzun Metraj", "Uluslararası Kısa Film", "Uluslararası Öğrenci Kısa Film" ve "Adana Kısa Film" olmak üzere 5 ayrı kategoride 30 Altın Koza ödülü dağıtılacağını ifade ederek, "Altın Kozalar, 30 Eylül akşamı yapılacak 'Büyük Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak. Aynı törende Yılmaz Güney Özel Ödülü de takdim edilecek." diye konuştu.

Festivalin heyecanla beklendiğinin altını çizen Dikilitaş, Türk sinemasından 10 filmin, Ulusal Uzun Metraj dalında Altın Koza için yarışacağına işaret etti.

Dikilitaş, dünyanın farklı ülkelerinden 2 binin üzerinde başvuru gelen Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde Türkiye, Şili, Rusya, Fransa, İngiltere, İsveç, Çekya ve ABD filmleriyle ABD-İngiltere ortak yapımı bir film olmak üzere 11 yapımın yarışacağını aktardı.

Adana'da Yıldızlar Kaldırımı'nın da sinemaseverlerle buluşacağını kaydeden Dikilitaş, festivalde ayrıca Ödüllü Filmler Seçkisi, Türk Sineması Özel Gösterim, Yaşam Boyu Onu Ödülü Alan Ustalar, Ustalara Saygı, Yazlık Sinema, Türk Sineması Belgeselleri, Engelliler Özel Gösterimi, Türk Dünyası Sinema Gösterimleri, Dünya Sineması, Yabancı Ustaların Yeni Filmleri, Dünyadan Kısa Filmler ve Kardeş Festival, Bir Ülke Sineması, Akdeniz'in Ötesi ve Ücra Köşeler başlıklı özel bölümlerin yapılacağını sözlerine ekledi.

- Usta yönetmenlerin filimleri Altın Koza için yarışacak

Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar da Ulusal Uzun Metraj yarışmasındaki filmleri açıklayarak, Onur Ünlü'nün "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok", Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", Onur Saylak'ın "Daha", Orhan Oğuz'un "Eksi Bir", Pelin Esmer'in "İşe Yarar Bir Şey", Emre Erdoğdu'nun "Kar", Emre Yeksan'ın "Körfez", Özgür Sevimli'nin "Murtaza", Ümit Ünal'ın "Sofra Sırları" ve Orhan Eskiköy'ün "Taş" adlı yapımlarının yarışacağını söyledi.

Uluslararası Uzun Metraj Yarışmasına da değinen Avşar, Sergei Loznitsa'nın "Uysal Bir Ruh", Onur Ünlü'nün "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok", Onur Saylak'ın "Daha", Sebastian Lelio'nun "Muhteşem Kadın", Vaclav Kadrnka'nın "Küçük Hacı", Andrey Zvyagintsev'in "Sevgisiz", Geremy Jasper'ın "Patti Cakes", Niles Atallah'ın "Rey", Yorgos Lanthimos'un "Kutsal Geyiğin Ölümü", Ruben Östlund'ın "Kare", Martin McDonagh'ın ise "Üç Bilboard Ebbing Çıkışı" adlı yapımların yer aldığına dikkati çekti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Kültür Sanat Danışmanı Mahmut Tülek ise festivalin Yaşam Boyu Onur Ödülleri'nin Arif Keskiner, Hümeyra, Şemsi İnkaya, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu ve Temel Gürsu'ya, bu yıl ilki verilecek olan "Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü"nün ise Nijerya asıllı Amerikalı yönetmen Andrew Dosunmu'ya verileceğini ifade etti.

Yoğun bir programla izleyici karşısına geçecek festival, 1 Ekim'de sona erecek.