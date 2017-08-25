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24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

- Festivalin ikinci gününde İtalyan besteci Verdi'nin "Aida" isimli operasının ikinci temsili sahnelendi

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali

ANTALYA (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali devam ediyor.

Aspendos Antik Kenti'ndeki festivalin ikinci gününde Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesince, İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin "Aida" isimli eserinin ikinci temsili sahnelendi.

Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yaptığı eseri, Varna Operasının başrejisörü Kuzman Popov'un rejisiyle Devlet Opera ve Balesi solistleri Koray Damcıoğlu, Feryal Türkoğlu, Stare Çelebi, Alaattin Ataseven, Engin Suna, Şafak Güç, Burak Pektaş ve Zişan Damcıoğlu seslendirdi.

19'uncu yüzyılın en önemli opera bestecisi sayılan Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş 4 perdelik opera sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

- 4 Eylül'e kadar sürecek

Festival, 29 Ağustos Salı akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 2 perdelik "Uyuyan Güzel" balesi ile devam edecek.

24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül'de Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosunun Şehrazat, Chopiniana ve Poloveç bale gösterileriyle sona erecek.

Türkiye'nin ilk opera ve bale festivali olma özelliğini taşıyan Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994'ten bu yana Antalya'daki iki bin yıllık antik tiyatroda sanatseverleri bir araya getiriyor.

Avrupa'nın saygın kuruluşları arasında yer alan Avrupa Festivaller Birliğine kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 2015'te dünyanın ilk ve tek "Kalite Yönetim Belgesi" ödülünü almıştı.


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24. Uluslararası Aspendos Opera Ve Bale Festivali
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