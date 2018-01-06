24 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası

AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Mehmet Kahraman'nın 24 yıl önce kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan baba-oğul, cinayeti işlediklerini itiraf etti.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 24 yıl önce kaybolan Mehmet Kahraman'ın ölümüne ilişkin dün gözaltına aldığı Z.Y. (80) ve oğlu E.Y. (48), Kahraman'ı av tüfeğiyle öldürerek, Osmankırı mevkisindeki bir portakal bahçesine gömdü.

Şüphelilerin, ifadeleri doğrultusunda Osmankırı mevkisindeki portakal bahçesinde kepçe yardımıyla yapılan kazıda insana ait olabileceği değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Bu arada olay yerine getirelen şüpheliler, kazı çalışmaları yapılırken gözyaşı döktü.

Kemik parçalarının kime ait olduğunun belirlenmesi için kriminal incelemeye gönderildi.

Zanlıların, emniyetteki ifadelerinde Kahraman'ın hırsızlık yapmak amacıyla bahçede gördüklerini o yüzden öldürdüklerini, cesedi gömdükleri portakal bahçesinde ise daha önce kahya olarak çalıştıkları öğrenildi.

Kahraman'ın oğlu Faruk Kahraman (38) pazarcılık yapan babasının kaybolduğunda kendisinin küçük olduğunu belirterek, "Cinayeti işledikleri iddia edilen kişilerle babam eski komşuydu. Kemiklerin incelemesini bekleyeceğiz." dedi.

- Olay

Aydın İl Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ve Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri il genelinde kaybolan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın'ın talimatıyla 2 ay önce özel bir ekip kurmuş, 1994'te kaybolduğu iddia edilen Mehmet Kahraman'ın dosyasını incelemişti. Kahraman'ı tanıyanların ifadelerine tek tek başvuran ekipler, dün Z.Y. (80) ve oğlu E.Y'yi (48) gözaltına almıştı.







