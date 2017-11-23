'25 Aralık darbeye teşebbüs' davasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanıkların da bulunduğu 14 tutuklu ile iki tutuksuz sanık katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını sürdüren sanık Yakup Saygılı üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi ile delil durumu gibi nedenlerin dikkate alınarak tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerine ilişkin talepte bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Serhat Albayrak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve eski Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bazı bakan ve milletvekilleri "mağdur" sıfatıyla bulunuyor.

İddianamede Gülen, Sinan Dursun, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun'un da aralarında bulunduğu 67 sanığın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen ya da tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Sanık iki polis hakkında ise ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 ila on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Gülen ve Dursun'un ayrıca "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan 15 ila 22,5 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal casusluk maksadıyla elde etmek" suçundan 22,5 ila 30 yıl olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay ila 52 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Ekim 2015 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiş ve firari sanıklar Fetullah Gülen ve Sinan Dursun'un gıyabında tutuklanmasına hükmederek, iki sanık hakkında ayrıca kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunmuştu. Firari sanık Hamza Tosun hakkında ise yakalama kararı verilmişti.​

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu

