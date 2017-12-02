25. Kariyer Eğitim Günleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 25. Kariyer Eğitim Günleri, yapılan özel oturum ve sertifika töreniyle tamamlandı.

Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen özel oturumda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gençlerin büyük hedeflere güçlü motivasyonlarla ve sağlam bir altyapı ile ulaşılabileceğini söyledi.

Gençlerin gelecekleriyle ilgili planlamaları çerçevesinde hareket ettiğini belirten Baraçlı, ''Bunları yaparken 21. yüzyıl yönetim anlayışıyla kendinizi geleceğe taşıyabilmeniz lazım. Etrafınızda olan bitenlerin farkında olabilmek, analiz yapabilmek ve olayları sentezleyebilmek, aynı zamanda bir tezinizin olması veya karşıda bir tez varsa ona bir antitez üretebilecek bir yönetim anlayışı içerisinde kendinizi de geleceğe taşıyabilmeniz gerekiyor.'' diye konuştu.

Ekip olabilmenin kişiyi sosyalleştireceğini ve olayları daha farklı boyutlarla inceleyerek farkındalıklarını ortaya çıkaracağını aktaran Baraçlı, gençlere sivil toplum kuruluşlarıyla temas içinde olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlerin gelir ve gider arasında denge kurarak geleceğin garantisini elde edebileceklerini dile getiren Baraçlı, şöyle konuştu:

''O bakımdan gençlerin kariyer planlamasında en önemli etkenlerden bir tanesi de finansal okur yazarlıktır. Onun için finansal kabiliyetleriniz sadece paranın nerede değerlendirilmesi gerektiği değil paranın nasıl yönetilmesi ve nerelerde kullanılması gerektiğini de çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Hedefleriniz kalite anlayışı içinde yola çıkmak olmalı. Yapmış olduğunuz hizmette, ürettiğiniz üründe ve gerçekleştirdiğiniz her şeyde kalite odaklı anlayışı ön planda tuttuğunuzda büyük başarılar elde edersiniz.''

Kariyer Eğitim Günleri kapsamında gençlerle bir araya gelen Prof. Dr. Canan Karatay da gençlere hafızalarını güçlendirecek, öğrenmelerini kolaylaştıracak ve vücutlarını dinçleştirecek gıdalarla beslenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.'' sözünü hatırlatan Karatay, şunları kaydetti:

''Virjin zeytinyağı en sağlıklı yağdır. Yağların sağlıklısını kullanırsak hasta olmuyoruz. Günde 40 adet zeytin yiyin. Zeytin yaprağındaki elenolic acid tuzu en güçlü doğal antibiyotiktir. Zeytin yaprağının özü virüsleri, bakterileri öldürür, bağışıklık sistemini güçlendirir. En doğal antibiyotiktir. Ömrü uzatır. Her gün bir kahve fincanı zeytinyağı için. Zeytinyağı yetişkinin ana sütüdür. Turp yerseniz turp gibi olursunuz. Fıstık yerseniz fıstık gibi olursunuz. Ceviz beyni açar, hafızayı güçlendirir, öğrenmeyi kolaylaştırır, vücudu dinçleştirir. Her gün 20 dakika yürüyüş yapın. Şeker en tatlı zehirdir. Düşünceleri ve beyni uyuşturur. Kanser yapar. Ekmek de şekerdir. Ekmek en tatlı zehirdir ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. Şekerli ve şekersiz gazlı içeceklerin hepsi zehirdir. Bir kutu gazlı içecek şeker hastalığını 4 kat artırır. Enerji içecekleri gençler için tehlikelidir. Bir kutusunda 22 adet küp şeker vardır. Bu tür içeceklerden uzak durun.''

Dört hafta süren eğitimler kapsamında beden dilinden diksiyona, kariyer planlamadan öz geçmiş hazırlamaya kadar birçok alanda akademisyen ve sektör temsilcilerinin gençlerle bir araya geldiği programda, bin 500 katılımcıya sertifika verildi.



