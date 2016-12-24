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2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

- Rize'de "Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, katılımcılara 2,5 ton hamsi ikram edildi

2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

RİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından "Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla ikincisini gerçekleştirilen festivalde 2,5 ton hamsi, 2 saatte tükendi.

Gündoğdu Limanı'nda düzenlenen festivalde, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ızgaraların başına geçerek hamsi ikramında bulundu.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 2,5 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından 2 saatte tüketildi. Hamsi ikramının ardından kayık, kano, halat ve hamsi yeme yarışması düzenlendi.

Kayık yarışmasında birinci olan yarışmacıya 30 litre mazot, kano yarışmasında birinci gelene 3 altın, hamsi yeme yarışmasında birinciliği kazanana ise çeyrek altın verildi. Halat çekme yarışmasında birinci olanlara da bir tepsi baklava ikram edildi.

- Atatürk heykelinin yeni tören alanına taşınması

Kasap, burada gazetecilere, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi çerçevesinde, meydanda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği önüne nakledilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atatürk heykelinin valilik önüne taşınması kararını paydaşlarıyla birlikte aldıklarını bildiren Kasap, Cumhuriyet Meydanı'nın ismini de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirdiklerini anlattı.

Bu konuda Rize ve Rizelilerin görüşünün önem taşıdığını vurgulayan Kasap, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman Rizelinin vatanseverliğini, milli duyguları ve inançlarını kimsenin test etmesine müsaade etmeyiz. Buna kalkışanların geçmiş yıllarda olduğu gibi pişman olduklarını görüyoruz. İftiraları zaten kendileri gördüler. Biz bunları açıklama gereği bile duymadık çünkü buna ihtiyacımız yok. Gocunacağımız hiçbir şeyimiz yok. Biz hem Allah hem de halk indinde doğruyu yaptığımıza inanıyoruz."


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Atatürk HeykeliHamsiHamsi ŞöleniRize Belediye Başkanı Reşat Kasap
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