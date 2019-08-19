25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkı mı tanınıyor?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkının tanındığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Erdursun, son birkaç aydır kendisini arayan kişilerin ilginç bir şekilde 25 yıl evli olan kadınlara emeklilik hakkının tanındığına dair haberlerin doğruluğunu teyit etmek istediğini söyledi.



Yine bu konu hakkında kendisini arayanların olduğunu belirten Erdursun, haberler hakkında net bir açıklama yaptı.



Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, "Bu konuda yapılan haberler YALAN haberdir" dedi.



