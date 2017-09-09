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25 yıllık evli Alman çift Türk usulü nikah tazeledi

- Türk geleneklerine göre kına gecesi ve düğün yapan Jürgen ve Elke Steininger çiftinin temsili nikahını ise Yalova Belediye Başkanı Salman kıydı - Salman: "Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı"

25 yıllık evli Alman çift Türk usulü nikah tazeledi

YALOVA (AA) - İlk kez 2014'te geldikleri Türkiye'ye hayran kalan ve burada dostluklar edinen Alman çift, evliliklerinin 25'inci yıl dönümünde Yalova'da Türk geleneklerine göre nikah tazeledi.

Türk usulü kına gecesi ve düğün yapan Jürgen (46) ve Elke Steininger (49) çiftinin temsili nikahını ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıydı.

Evliliklerinde 25 yılı tamamlayarak kendi geleneklerine göre "gümüş yıla" giren Türkiye aşığı Alman çift, nikahlarını Türk örf ve adetlerine göre tazeledi.

İlk olarak Jürgen Steininger, eşi Elke'ye düzenlediği bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Sonrasında ise Türk adetlerine göre kız isteme organizasyonu gerçekleştirildi. Bu organizasyonda Yalova'daki dostlarından Elke'yi istemek için giden Jürgen Steininger, tuzlu kahve deneyimini de yaşadı. Ardından kına gecesi düzenlenerek, Elke Steininger'e kına yakıldı.

Çift için son olarak düğün merasimi gerçekleştirildi. Kır düğününe, çiftin Türkiye'deki dostlarının yanı sıra Almanya'dan gelen arkadaşları da katıldı. Düğünde, çiftin çocukları Patrik Steininger de hazır bulundu.

Alman çift, Yalova Belediye Başkanı Salman'ın kıydığı temsili nikahta 25 yıl sonra yeniden "evet" diyerek, nikahlarını tazeledi. Elke Steininger, Türk geleneklerine göre damadın ayağına basmayı da unutmadı.

Vefa Salman, hazırlanan evlilik cüzdanını da geline takdim etti.

Belediye Başkanı Salman, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok gergin olduğu bir ortamda Elke ve Jürgen gerçek Türk dostu. Türkiye ve Yalova sevdalısı. 25 yıl sonra o aşklarının hala taze kalması bütün insanlara örnek." dedi.

Jürgen Steininger ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye aşık oldukları için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Elke Steininger de çok güzel anlar yaşadığını belirterek, "Kendimi sanki bu ülkenin bir parçası gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çift, düğünde davetlilerle birlikte çifte telli oynadı.

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Elke SteiningerJürgen SteiningerKız IstemeNikahTürk UsulleriYalovaYalova Belediye Başkanı Vefa Salman
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