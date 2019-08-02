250 milyon dolarlık projenin yüzde 80'i tamamlandı

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe sadece konut değil, komplike yaşam alanlarının mimarı Özyurtlar Holding, sektörde hissedilen maliyet baskısına rağmen projelerinde hızla ilerliyor. E- 5 üzerindeki merkezi konumu, ulaşım akslarına yakınlığı ve sunduğu tatil köyü konseptiyle Beylikdüzü’nün en dikkat çeken projesi Ödül İstanbul’un yüzde 80’ini tamamlayan şirket, projenin teslimlerine 2020 yılı sonunda başlayarak yatırımcılarına verdiği sözü yerine getirecek. Merkezi konumunun verdiği yüksek pirim avantajını, sunduğu tatil köyü konforuyla destekleyen projede, tapular da, teslim aşamasında verilecek. 75 metrekare 1+1, 102 metrekare 2+1 ve 164 metrekare büyüklüğünde 3+1 dairelerden oluşan projede, fiyatlar 299 bin TL’den başlıyor.



Alper Özyurt: “Yatırımcılarımıza verdiğimiz sözü tutacağız”



Projenin yönetimini ve satış organizasyonunun yürüten Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, sektörde zaman zaman yaşanan olumsuzluklara rağmen, her koşulda inşaat çalışmalarını sürdürmeyi başardıklarını vurgulayarak “Bu sayede yatırımcılarımızın gözünde güven oluşturduk. Bu güvenin bir neticesi olarak sektördeki itibarımızı her geçen gün yükseltiyoruz. Ödül İstanbul projesinde, frene basmayıp inşaatın yüzde 80’ini tamamlayarak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Yatırımcılarımıza teslimlerin tapularla birlikte 2020 sonunda yapılacağına dair söz vermiştik. Bu sözümüzün arkasındayız. Yatırımcılarımızı, söz verdiğimiz tarihte, Beylikdüzü’nün merkezinde tatil konforuyla donatılan ayrıcalıklı bir yaşama kavuşturacağız” dedi.







Alper Özyurt, projenin detayları hakkında şu bilgileri verdi:



Fiyatlar, 299 bin ile 660 bin TL arasında değişiyor



“Beylikdüzü’nün en hızlı değerlenen bölgesindeki konumu ve sunduğu tatil köyü konforuyla yatırımcılar açısından cazibe yaratan projemiz, 39 bin 561 metrekare arsa üzerinde, 1+1, 2+1, 3+1 olmak üzere 2 bin 683 konut ve 102 ticari üniteden oluşuyor. 75 ile 164 metrekare arasında değişen büyüklükte dairelere sahip projemizde fiyatlar, 299 bin ile 660 bin TL arasında değişiyor. 2 bin 450 metrekare yeşil alana sahip projemiz, sosyal donatı alanlarındaki çeşitlilikle birlikte bir tatil köyünden beklenenin ötesine geçerek doğal bir park yaşamı sunuyor. Yatırımcılarımız projemizin sunduğu yüksek katma değerle kısa sürede yüksek pirim elde ederken, aynı zamanda şehrin merkezinde, doğayla iç içe bir tatil atmosferinde yaşamlarını sürdürebiliyor.”



Bir tatil köyünün ötesinde



Beylikdüzü’nün merkezinde, E5’e yürüme mesafesindeki konumuyla yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan Ödül İstanbul, donanımıyla bir tatil köyünden beklenenin ötesine geçiyor. 900 metrekare’lik sosyal alan ve bin 550 metrekare’lik gezi bahçesi ile toplam 2 bin 450 metrekare yeşil alana sahip proje, çocuk parkları ile de doğal bir park yaşamı sunuyor. Metro ve metrobüs istasyonlarına, Tüyap Fuar Merkezi, civardaki okul ve sağlık merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan projede, geniş park alanları, yüzme havuzu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, fitness ve güzellik salonu, çocuk parkı, çocuk kulübü, parti salonu, açık-kapalı otopark, kafe ve restoranlar yer alıyor. Projede resepsiyon ve 7/24 güvenlik hizmeti sunuluyor.







