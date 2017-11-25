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27 Aralık'ta 'yemek kartı boykotu' uyarısı

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, yemek kartı şirketlerinin komisyon oranın makul düzeye çekilmesini istediklerini söyleyerek, "27 Aralık'ta boykota gideceğiz ve yemek kartı karşılığında satış yapmayacağız." dedi.

27 Aralık'ta 'yemek kartı boykotu' uyarısı

İSTANBUL(AA) - Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl,, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda yabancı yemek kartı şirketi bulunduğunu, bunların yıllardır burada faaliyet gösterdiğini, ancak pazarda hakimiyetin 4-5 büyük şirketin elinde olduğunu söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'deki restoran, lokanta ve benzeri yerlerden çok yüksek komisyon aldığını dile getiren Bingöl, "Türkiye'de yüzde 10-12 komisyon alırken yurt dışında faaliyet gösterdikleri yerlerde yüzde 2-3 komisyon alıyorlar. 'Bunun bize izahını bana yap diyoruz', yapamıyorlar." diye konuştu.

Bingöl, bu şirketlerin, denetim eksikliği ve sektörün sahipsizliği nedeniyle böyle yüksek komisyon kestiğini savunarak, "Yüzde 10 komisyon benim karımın yüzde 40'ını götürüyor . Dolayısıyla ben yemeği vatandaşa daha pahalı satmak zorunda kalıyorum. Dünyada yüzde 2-3 olan komisyon oranı burada neden yüzde 10?" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşlarla görüştüklerini dile getiren Bingöl, yemek şirketlerine bu oranın makul düzeye çekilmesi için taleplerini defalarca ilettiklerini anlattı.

Bingöl, Türkiye'de 5 milyona yakın vatandaşın yemek kartının bulunduğunu kaydederek, eğer sorun çözülmezse 27 Aralık'ta boykota gideceklerini ve yemek kartı karşılığında satış yapmayacaklarını söyledi.

O gün yemek kartının geçerli olduğu yüz binlerce restoran, lokanta, cafe ve market gibi yerlerde yemek kartlarının geçerli olmayacağını dile getiren Bingöl, 27 Aralık'ta yemek kartı kullanan 5 milyon kişinin bu kartlarla alışveriş yapamayacağını, yemek yiyemeyeceğini anlattı.

Kendilerine çok sayıda oda, dernek, kuruluş ve iş yerinin destek verdiğini aktaran Bingöl, "İlki bir gün sürecek. İş çözülmezse devamı gelecek." diye konuştu.

Muhabir: Uğur Aslanhan

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