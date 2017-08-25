ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Toplu iş sözleşmemizin moral ve motivasyonuyla daha verimli, daha üretken olacağımıza hiç şüphe yok. Ama mutlaka işçi açıklarımızın giderilmesi gerekiyor." dedi.

Demirci, Zonguldak kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nu (TTK) temsilen Kamu-İş ile yaptıkları 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin zorlu bir süreçten sonra imzalandığını söyledi.

Tüm taleplerinin karşılanmadığını belirten Demirci, "Gönül isterdi ki, madenci kardeşlerimiz için daha iyi kazanımlar elde edelim. Ancak TTK'nin durumu, ülkemizin içinde bulunduğu, içeride ve dışarıda yaşanan bu sıkıntılı süreçte bu kadar oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde yine birlik ve beraberlik içinde daha güzel sözleşmeler yapacağız." diye konuştu.

Ahmet Demirci, harici servislerdeki çalışanlar için büyük çaba sarf ettiklerini ancak hedefledikleri gibi olmadığını ifade ederek, "Yine yer altında çalışan arkadaşlarımız için zammın yılbaşından itibaren 2 asgari ücretin üzerine uygulanması bizim için önemliydi. Ancak yer altında ücret kademesi oluşturmada sonuç istediğimiz gibi olmasa da çoğunlukla mutlu olduğumuz bir sözleşme imzaladık." ifadesini kullandı.

TTK'nın, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını aktaran Demirci, şunları söyledi:

"Üretim 1 milyon tonun altında ve 14 bin kişilik norm kadronun yapması gereken işleri, 7 bin 800 kişiyle yapmaya çalışıyoruz. TTK'nin küçülmeye değil, büyümeye ihtiyacı var. Özel sektör, TTK'nin boşluğunu dolduramıyor. Toplu iş sözleşmemizin moral ve motivasyonuyla daha verimli, daha üretken olacağımıza hiç şüphe yok. Ama mutlaka işçi açıklarımızın giderilmesi gerekiyor."