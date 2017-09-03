Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

288 gün sonra dünyaya döndü

- 57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, uzay istasyonundaki görevini tamamlamasının ardından rekorlarla dünyaya döndü - Whitson, toplamda 665 gün geçirerek "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" oldu

288 gün sonra dünyaya döndü

NEW YORK (AA) - Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson (57), 288 günün ardından uzay istasyonundan ayrılarak iki meslektaşıyla birlikte Soyuz kapsülü ile Kazakistan'a iniş yaptı.

Whitson, bu görevindeki 288 günle birlikte toplamda 665 gün uzayda kalarak "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" ve "uzayda en uzun süre kalan kadın" ünvanlarıyla dünyaya döndü.

"Uzayda en uzun süreli kalma rekoru" ise 879 gün ile Rus kozmonotu Gennady Padalka'ya ait bulunuyor.

Whitson ile birlikte Amerikalı Astronot Jack Fischer ve Rus Kozmonot Fyodor Yurchikhin de dünyaya dönüş yaptı. Yurchikhin'in beş ayrı seyahatte toplam 673 gün uzayda kaldığı bildirildi.

Genel Sıralamada Yurchikhin en uzun süre uzayda kalma konusunda 7. sırada, Whitson ise 8. sırada yer alıyor.

"Uzaya giden en yaşlı kadın" rekorunun da sahibi olan 57 yaşındaki Dr. Whitson'ın ayrıca en çok uzay yürüyüşü yapan kadın rekoru da bulunuyor.

İlk kez 2002 yılında uzaya giden ve 2008'de Uluslararası Uzay İstasyonunun (UUİ) komutasını devralan ilk kadın astronot olan Dr. Whitson, son görevinde de UUİ'nin komutasını nisan başında astronot Shane Kimbrough'dan devralmıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AstronotPeggy WhitsonSoyuz Kapsülü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5