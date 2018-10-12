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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

- Kartal Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
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İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılı kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başlayacak.

Yürüyüş, Kartallı Kazım Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar devam edecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusu daha sonra belediyenin Kartal Meydanı'nda düzenleyeceği konserlerle sürecek.

"Vals ve Zeybek" dans gösterilerinin ardından Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, Kartallılarla buluşacak.

Kartal Belediyesi, ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2 panele de ev sahipliği yapacak.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e" ve "Cumhuriyet'in 100. Yılına Doğru, Toplumsal Barış İçin Anayasa" konulu paneller gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"Kartal Belediyesi
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