29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyet'e hayat veren ruhun dimdik ayakta olduğunu belirtti.

Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı bağımsızlık mücadelesi sonucu kurulan Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutladıklarını ifade eden Baran, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan ve Cumhuriyet'imize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır. Cumhuriyet'in ilanı, şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz ihaneti karşısında şanlı bir direniş sergileyen aziz milletimiz, milli iradeye ve Cumhuriyet'imize ilelebet sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir. Türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi ve güçlü demokrasisi ile dünyanın yükselen güçleri arasında saygın bir yere sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelemizin ölümsüz kahramanları olan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum."

- "Milyonların en güzel ortaklığı"

Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da kutlama mesajında, "Milletin iradesinin hakim olduğu yönetim biçimi, içinde bulunduğumuz yüzyıla en çok yakışandır. Bize atalarımızdan miras kalan Cumhuriyet, aydınlık yarınlara yürürken çocuklarımız için de en güzel rehber olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyetin 95’inci yaşını büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Büyük Kurtuluş Savaşı’nın ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca, imkansızlıklar içinde, büyük bir inanç ve vizyon eseri olarak kurulan Cumhuriyet'i bizden sonraki nesiller de aynı hassasiyet ve özenle koruyacaktır. Hiçbir hain saldırı girişimi bize Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından bize emanet edilen bu kutsal değerimizi zedeleyemeyecektir.

Unutmayalım ki milletin iradesine duyulan saygı, en büyük erdemdir. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk şoför ve nakliyeci esnafı adına, bu anlamlı bayramı canı gönülden kutluyorum ve halkımızın duygularına bir kez daha tercüman olmak istiyorum: Yaşasın Cumhuriyet."