29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyasına Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünde yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlama görevi düştüğünü belirtti.

Hisarcıklıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Millet iradesine duyulan saygı, ülke yönetimi anlamında en güzel erdemdir. Egemenlik millete aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadan, Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatacağız." ifadesini kullanan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliği esas almıştı. Bu yönetim biçimi, 29 Ekim 1923’de resmi olarak adını da kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhuriyet'in ilanı, tarihimizin en önemli ve en gururlu günlerinden birisidir.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü, Cumhuriyet ile artık pekiştirilmiş ve ülkemizin istikametini çizen en önemli değerlerden birisi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. Türk iş dünyası olarak bizlere düşen de yeni yatırımlarla, üretimle, ticaretle, ekonomik büyümeyi sağlamaktır. Tüm gücümüzle bunun için çalıştığımızın bilinmesini ister, Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz emaneti Cumhuriyet'imizi ve vatanımızı canımız pahasına koruyup, ileriye taşıyacağımıza dair sözümüzü hatırlatmak isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

- "Cumhuriyet'e daha fazla sahip çıkmalıyız"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet, bağımsızlıktır, özgürlüktür, eşitliktir. Aynı zamanda Cumhuriyet bilimdir, akıldır. Bu unsurlara önem veren Türk Ulusu, ancak Cumhuriyet yönetim şekli ile yönetilebilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Türk Ulusu'nun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.'

Atatürk ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu büyük mücadele sonrası ulusumuzun uygar dünyada hak ettiği yeri almasını sağlayan Cumhuriyet'e şimdikinden daha fazla sahip çıkmalı, daha fazla Cumhuriyet'e sarılmalıyız."



