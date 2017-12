3 Aralık Dünya Engeliler Günü

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Her insan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir." ifadelerini kullandı.

Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, engellilerin engelleriyle uyumsuz işlerde istihdam edilmesinin çalışma hayatının temel sorunlarından olduğunu vurguladı.

Engelli bireyin özellikleri dikkate alınarak iş yaşamının düzenlenmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Ülkemizdeki yaklaşık 10 milyon engellinin yaşam koşullarının tartışarak çözüm yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, mesajında ayrıca "Her insan bir engelli adayıdır. Hayatın çeşitliliği, risklerle dolu oluşu, her an engelli bir insan olmamızın yolunu açabilir. Onun için, engel gelmeden, engelli olmadan, öncelikle zihinlerdeki engeller kaldırılmalıdır." vurgusu yaptı.

Engellilere alan el değil veren el mantığıyla yaklaşılması gerektiğini belirten Arslan, tüketici değil üretici olmaları yönünde bilgi, beceri, birikim ve deneyim sahibi olmaları açısından engeliler için fırsatların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Arslan, engellilerin sorunlarına yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını, bazı düzenlemelerin ise muhatap kitlenin görüşleri alınmadan, problemleri dinlenmeden hazırlanabildiğine işaret etti. Arslan, engelli sorunları konusunda muhatap kitlenin, engellilerin oluşturdukları sivil toplum kuruluşları olması gerekliliğinin altını çizdi.

"Taslaklar resmilik kazanmadan önce engellilerle paylaşılarak, ortak akılla makul çözümler ortaya konulmalıdır." ifadesini kullanan Arslan şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüzde engellilere gösterilen duyarlılığı, modern dünyanın da görmesi, bu konuda temel değerlerimizdeki şefkat ve adalet duygusuna sahip bir toplum olduğumuzu yeniden hatırlamamız gerekmektedir. Hak-İş olarak, bütün engellilerin iş hayatındaki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştiriyoruz. Bu bilinçle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelsiz bir dünyanın kapılarının aralanacağı gün olmasını diliyoruz."