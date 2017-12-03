"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, engelli olmanın bedende değil, beyinde ve zihniyette olduğunu belirterek, "Biz birbirimizden farklı değiliz. Birbirimizden ayrı değiliz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Bu gücü daha fazla ortaya koymaya ve hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

Kaya, Bakanlıklarınca Silence Otel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde tüm dünyada kabul gören bu günün tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bakanlık olarak engellilerin, hayatın her alanında yer almalarının önündeki engelleri kaldırdıklarını, tüm çalışmaları bu amaçla gerçekleştirdiklerini dile getiren Kaya, bu yaklaşımlarının temelinde Şeyh Edebali'nin "İnsani yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının yattığını kaydederek, "Biz farklılıklarına, engelline bakmadan yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Yaratılana saygı duymak ve hak ettiği değeri göstermek bizim inancımızın da esası." ifadelerini kullandı.

Bakan Kaya, bütün insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayışın insani ve vicdanı olamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun çok önemli bir kesimini oluşturan engelliler, uzun yıllar boyunca evlerinde, dört duvarın arasında kapatılmaya mahkum bırakıldılar. Ama 2002'den sonra engellilerimiz adına adeta devrim niteliğinde çalışmalara imza attık. Öncelikle engelli ve engelli hakları konusunda bir paradigma değişikliğine gittik. Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı sosyal yardım eksenli değil, hak eksenli olarak yapılandırdık. Bu sürecin en büyük hasılası, ülkemizdeki engelli vatandaşlarımıza yönelik bakış açısının, zihniyetin kökten değişmesidir. Yapılan bütün çalışmaları bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak gördük. Türkiye olarak son 15 yılda ekonomide, siyasette, alt yapı yatırımlarında yaptığımız sessiz devrimi engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da çok büyük dönüşüme imza atarak gerçekleştirdik. Eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan erişebilirliğe, engellileri ilgilendiren birçok alanda yenilikler getirdik. 2010'da yapılan Anayasa değişikliğiyle engellilerimize pozitif ayrımcılık getirdik. Engelli insanlar için incitici ve ötekileştirici ifadeleri bıraktık. Engelli ifadesini sadece yazılı metinlere değil, zihinlere de yerleştirdik."

- "İstihdam edilen işçi sayısını son 15 yılda artırdık"

Bakan Kaya, engellilere yönelik yaptıkları dönüşümleri, çalışmaları anlatarak, engellilerin en fazla ailelerinin yanındayken mutlu olduklarına inandıklarını ve bunun için de ihtiyaç sahiplerini aileleriyle birlikte hayatlarına devam etmeleri adına evde bakım hizmetini hayata geçirdiklerini aktardı.

Kasım ayı itibarıyla bu kapsamda 500 bin engelli vatandaş için aylık bin 24 lira evde bakım hizmeti verdiklerini belirten Kaya, ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan engelliler için de Bakanlıklarına bağlı ya da denetimleri altındaki sosyal hizmet kuruluşlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Kaya, "Bugün yaklaşık 21 bin engellimize bu kuruluşlarda bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyoruz. Tüm bu hizmetlerle artık ailelerin 'Bize bir şey olursa engellimize kim bakacak' endişesini ortadan kaldırmış bulunuyoruz." dedi.

Engellilerin eğitiminin önünü de açtıklarına işaret eden Kaya, "Özel eğitim okullarında, sınıflarında, kaynaştırma sınıflarında öğrenim gören engelli öğrenci sayısını son 15 yılda neredeyse 6 kat artırdık. Engellilerimizin eğitimine destek olmak amacıyla alanında bir ilk olan Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabını yayınladık. Yine engelli vatandaşlarımızın hayatın içinde yer almaları için en önemli desteklerden biri olan engelli istihdamında çok önemli adımlar attık. 2012'de dünyada bir ilk olan e-kpss sınavını uygulamaya koyduk. Böylece son 15 yılda engelli kontenjanında memur olarak çalışan engelli sayısını tam 9 kat artırdık, yaklaşık 50 bine ulaştı. Kamuda ve özel sektörde istihdam edilen işçi sayısını da son 15 yılda çok ciddi oranda artırdık." ifadelerini kullandı.

Engellilerin istihdamına yönelik korumalı iş yeri uygulamasını başlattıklarını, bu uygulamayla iş yerlerinde engellilerin istihdamını, iş veren için cazip hale getiren indirim, istisna ve destekler sunduklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti:

"Erişilebilirliği evrensel bir insan hakkı gördük, bu çerçevede engellilerin toplumsal hayata katılımları önündeki engelleri kaldırmak için kamuya açık alan ve binaların engelliler için erişilebilir hale getirilmesi zorunluluğunu getirdik. Engellilerimizin çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurarak toplumsal hayata tam katılmalarının sağlanması yönünde önemli düzenlemeler yaptık. 2014 yılı itibarıyla engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik şehir içi toplu ulaşım ücretsiz seyahat uygulamasını tüm Türkiye'de yaygın şekilde hayata geçirdik. Ayrıca engelli ve ağır engelli bireylerin refakatçilerine şehirler arası demir yolları, deniz yolları hizmetlerinden ücretsiz, yaşlı vatandaşlara ise yüzde 50 indirimli yararlanma hakkı getirdik. Önümüzdeki dönemde engellilere yönelik yeni hizmet kuruluşlarını açacak ve yaygınlaştıracağız. Bunun için çalışmalardan edindiğimiz deneyimleri de dikkate alarak geliştirdiğimiz engelsiz yaşam merkezleri projemize çok büyük önem veriyoruz. Ailesi yanında yaşayan engellilerimiz servislerle bu merkezlere getirilecek ve gün boyu da bu merkezlerimizde engel ve yaş durumlarına göre hazırlanmış kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere katılacaklar. Engellilerimizin sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacak bu projemizin sosyal politikalar alanına da yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. Biz engelli ailelerimizin yaşadıkları zorlukları, çektikleri sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Bu hizmetimiz neredeyse tüm vaktini engelli bireyine ayırmak durumunda kalan ailelere de dokunacak ve onlara da destek verecektir. Esasen engelli kardeşlerimiz spor, sanat, edebiyat, sivil toplum, siyaset ve iş dünyası gibi hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla farkındalık oluşturuyor ve hepimize örnek oluyorlar."

Ampute Milli Takımını, LYS'de 5 puan türünde Türkiye birincisi olan ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim hayatına devam eden Konyalı görme engelli Fulya Akkaya'yı başarılarından dolayı tebrik ederek, "Engelli olmanın bedende değil, beyinde ve zihniyette olduğu tartışmasız açık şekilde bu örneklerle ortaya çıkmıştır. Biz birbirimizden farklı değiliz. Birbirimizden ayrı değiliz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Bu gücü daha fazla ortaya koymaya ve hayata geçirmeye çalışacağız. Bunun için de önümüzdeki dönemde değişen şart ve ihtiyaçları da göz önüne alarak kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası olarak hep birlikte el ele vereceğiz ve engellilerimizi çok daha müreffeh bir seviyeye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.