ANKARA (AA) - Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Engelliler ön yargılar sebebiyle kendilerini yalnız, dışlanmış ve ihmal edilmiş hissediyor." dedi.

Kızılay Sakarya Caddesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir araya gelen Engelliler Konfederasyonu üyeleri, sorun ve taleplerini dile getirdi.

Grup adına konuşan İçli, engellilerin erişim, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik sorunları yaşadığını söyledi.

Türkiye'deki engellilerin istihdam ve eğitim oranlarının yüzde 10 civarında olduğunu belirten İçli, engellilerin kendisine yeten bağımsız ve özgür bireyler haline gelebilmesinin istihdam sağlanmasına bağlı olduğunu anlattı.

İçli, engellilerin hayatın içinde olabilmeleri için ulaşım, eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişebilmelerinin önemine değinerek, şehirlerdeki açık alan, bina ve toplu taşıma araçlarının engellilerin kullanıma uygun yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Toplumda engellilere yönelik ayrımcı tutum ve davranışlar olduğunu savunan İçli, "Engelliler ön yargılar sebebiyle kendilerini yalnız, dışlanmış ve ihmal edilmiş hissediyor." ifadesini kullandı.