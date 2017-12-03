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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünya evine girdi

- Siirt'te işitme engelli Kılıçaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde evlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünya evine girdi

SİİRT (AA) - Siirt'te yaşayan işitme engelli Erkan Kılıçaslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde dünya evine girdi.

Kılıçaslan (27), Ulus Mahallesi'nde yapılan düğünle hayatını Hediye Kılıçaslan ile birleştirdi.

Herhangi bir engeli olmayan eşiyle dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşayan Kılıçaslan, AA muhabirine, işaret diliyle engellilerin önünde hiçbir engelin bulunmadığını söyledi.

Engelliler gününde evlendiği için mutlu olduğunu ifade eden Kılıçaslan, "Düğünüme işitme engelli arkadaşlarımın gelmesinden dolayı mutluluk duydum. İşitme engelli olmam evliliğime engel değil. Konuşamamam evlenmeme engel değil. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Düğüne katılan işitme engelli Fatih Ertek ise arkadaşının evlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İşitme engelli arkadaşımın Engelliler Günü'nde evlenmesi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

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